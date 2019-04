«La música ha sido mi refugio después del trauma»

— ¿Le sorprendió que le dieran el Premio de Honor de la segunda edición de los galardones de la música canaria?

— Sí. Fue una agradable sorpresa. Estaba en otras dinámicas de trabajo y lo cambié todo para poder asistir a la gala de entrega. Soy canario y músico. Llevo muchos años en esto y cuando mis compañeros del archipiélago deciden darme este premio, tuve que ponerlo en lo más alto de mis prioridades.

— Hablamos de un premio que reconoce una faceta suya que las nuevas generaciones desconocen y las no tan nuevas igual han olvidado...

— Creo que reconoce mi labor como compositor, músico, productor y gestor. No solo en la SGAE, sino en otros proyectos de tecnología y promoción de nuevas músicas.

— Imagino que este galardón le ha llevado a mirar al pasado, a sus tiempos en Los Canarios, al mítico Judas de Jesucristo Superstar... ¿Cómo lo ha vivido?

— He rebobinado hasta encontrar la fotografía de mi primera actuación en Radio Las Palmas. Tenía 15 años. Lo recuerdo muy bien, porque aquel día conocí a Néstor Álamo. Él no se tomaba en serio lo que nosotros hacíamos. Éramos unos críos, el grupo se llamaba Los diablos del rock. ¡Ya te puedes imaginar! Este ejercicio de memoria me ha hecho recordar momentos de mi vida que tenía... no olvidados, pero sí en un plano secundario. Llevo muchos años escribiendo para un futuro libro de memorias. He recordado los principios de Los Canarios, por qué nos fuimos a la península y después a Estados Unidos... Fue una experiencia personal muy importante, por todo lo que aprendí durante ese periplo. Eso no te lo puede quitar nadie. Lo demás te puede faltar, porque te lo roban o lo pierdes, pero esa experiencia es tuya.

— Mirando hacia ese pasado, resulta incuestionable que, aunque en aquel momento imagino que ni se le pasaba por la cabeza, usted encabezó una revolución musical en este país, fue un adelantado a su tiempo. Lo que hacía era impensable hasta ese momento y abrió un camino...

— Lo más interesante es que no éramos conscientes de que éramos pioneros. Era una expresión espontánea de curiosidad y aventura. Irse al otro lado del Atlántico con 20 años y de repente verte metido en el núcleo duro de la industria musical fue muy estimulante. Ese interés por romper moldes y visitar nuevas tierras influyó mucho. Pensábamos que el mundo estaba a menos distancia de lo que pensábamos en un principio.

— ¿Qué recuerda del Judas de Jesucristo Superstar, todo un hito en este país?

— [Risas al otro lado del teléfono] Todo el mundo recuerda mi Judas, pero yo hice seis musicales en Madrid y uno y medio en Inglaterra. Trabajé en la compañía de gira de Heart por Reino Unido y después hice Dos caballeros de Verona, basado en un clásico de Shakespeare. El teatro musical para mí ha sido muy importante. Es donde convergen todas las artes musicales. Incorporar esos personajes me ayudó mucho, me obligó a buscar referentes. Lo lógico es que la gente recuerde el Jesucristo Superstar porque fue un antes y un después en este país. Fue la primera vez que se puso en pie un espectáculo que competía con lo que se hacía en Inglaterra o Estados Unidos.

— ¿Cómo, de la noche a la mañana, se aparca todo eso y se dedica a la gestión?

— No fue de la noche a la mañana. Cuando acabé el Superstar estuve mucho tiempo produciendo. Compuse canciones para Camilo Sesto y produje a Aute, Miguel Ríos, Leño, Nacha Pop, Cucharada... Eso me obligó a entrar en la parte más dura del negocio: hacer presupuestos, contratar músicos y estudios. Descubrí que aquello, que me daba mucho miedo al principio, consistía solo en preguntar a los que sabían. Así se llega al fin del mundo. Cuando aterricé en la SGAE era para estar un par de años. Tenía un contrato firmado con una multinacional y tenía que haberme pasado los siguientes tres años haciendo música para un canal brasileño y otro norteamericano. Estando allí me llamaron unos compañeros y me dijeron que me presentaban como vicepresidente para la SGAE, pero que no íbamos a ganar. Contra pronóstico, ganamos. Cuando me incorporé y me hice a un horario normal, porque vivía hasta entonces de noche, como los vampiros, tuve que estudiar mucho. Rodearme de gente que sabía muchísimo y empezar a flirtear con el derecho. Todo está ahí. Me di cuenta de que era una empresa, con 500 empleados, que solo facturaba menos de 20 millones de euros al año. Hice un plan estratégico, una alfabetización económica y otra tecnológica... y cuando me di cuenta, estaba al frente de una sociedad que llegó a ser la sexta y séptima más importante de las que se encargan de velar por la propiedad intelectual en todo el mundo. Llegué a estar, dos mandatos, en la presidencia ejecutiva de la matriz a nivel internacional. Un día me levanté y ya tenía el chip cambiado, era un empresario con una responsabilidad tremenda, porque había medio millar de familias que vivían de esa empresa.

— ¿Cuánto hace que no compone?

— ¡Compongo todos los días! Cuando dejé la SGAE estuve un par de años escribiendo, tomando notas para que la memoria no me traicionara. Llegó un momento en el que me cansé y me senté al piano y redescubrí el vínculo que tengo con la música. Especialmente con el piano, ya que mi madre era pianista. La música me devolvió el interés y la curiosidad por el descubrimiento de nuevas fórmulas, progresiones y retos. Llevo en los últimos dos años y medio componiendo para audiovisuales y casi todo para Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Tengo un agente en Inglaterra. No hay día en el que no tome notas en el Ipad. Sale un enunciado musical, un riff o una frase, que dan paso a algo más elaborado o se queda en nada.

— La música se ha convertido en una vía de escape para usted.

— Sí, está muy bien traída esa metáfora. Adoro la música. Amo el orden y el desorden de los sonidos. La música tiene un valor añadido que la distancia de las otras artes y que consiste en que se expone contra el tiempo. Requiere de tiempo para tomar vida. A mí me permite tener el cerebro muy activo y los dos hemisferios comunicados, porque trabajamos con dos claves. En el peor momento de mi vida, la música me ha servido de refugio. Me ha salvado de después del trauma y de las depresiones.

—¿Qué melodía compondría para lo que sucedió el 1 de julio de 2011, cuando la Guardia Civil entró en la sede de la SGAE en Madrid?

— [Risas] Un Requiem. Aquello no fue una operación contra mí, sino contra la SGAE, porque se convirtió en un elemento muy incómodo. Por, simplemente, tener la capacidad de hacer cumplir las leyes y de ofrecerle a los autores un modelo de solución a sus problemas. Nos decían con sorna que éramos el Ministerio de Cultura B. Logramos que la Cultura fuera un elemento de valor añadido y que fuera parte de la imagen de marca de España. Pasados ocho años, se ve aún más claro. Se han dejado de pagar mil millones de euros a la SGAE por parte de las grandes compañías tecnológicas, que han conseguido que se crea que la música nace como un elemento de consumo gratuito. Nunca se ha oído tanta música como ahora y nunca ha llegado menos dinero a los creadores que en la actualidad. Es una cadena de valor añadido y los eslabones se reparten... y los autores, que crean el primer eslabón, reciben menos que nunca cuando más se explotan sus obras. Eso empobrece a un país, porque si empobreces al mundo de la cultura, empoderas a los manipuladores.

— ¿Es consciente de que si usted no hubiese ganado la noche antes de ese 1 de julio las elecciones, igual no hubiese pasado nada?

— Es un buen punto de vista para reflexionar sobre ello. No eres el primero que me hace esa consideración. Pero como el ataque era contra la SGAE, de una forma u otra habrían intervenido para frenar el crecimiento de esta sociedad de gestión.

— ¿Cómo se sobrelleva que hayan pasado ya casi ocho años y aún no se haya celebrado el juicio, cuando en todo momento usted ha defendido su inocencia sobre el cargo de apropiación indebida?

— Con paciencia y con lo que yo denomino convicción de la inocencia. Eso me da tranquilidad interior. La misma justicia que te zarandea y te pone en situación de indefensión y te neutraliza como ciudadano, es la misma que acudirá al rescate de tu integridad. Estamos seguros de que, cuando se celebre la vista oral, nuestras pruebas e informes periciales dejarán bien claro que no se hizo nada delictivo.

— ¿También defiende la inocencia de los demás imputados por el mismo caso?

— Por supuesto. Pongo la mano en el fuego por todos ellos. Son personas de probada honestidad. Somos gente de clase media que hemos vivido de un sueldo que nos pagaban por hacer nuestro trabajo. No tenemos signos de enriquecimiento anómalo. No han podido ni siquiera sospechar que teníamos cuentas en paraísos fiscales o que teníamos dinero en el altillo del suegro.

— Fue usted de las personas más poderosas de este país. ¿Dejó mucha gente y muchos amigos de cogerle el teléfono o de quedar con usted tras su caída como máxima figura de la SGAE?

— Hasta cierto punto, es inevitable que pase. Una cosa son los amigos y otros los conocidos. Los amigos no me han fallado. Confieso que me vino muy bien también, porque todo pasó cuando tenía 68 años, y yo le había dicho a la familia que a los 70 lo dejaba.

— ¿Se arrepiente de haberse vuelto a presentar recientemente a las elecciones de la SGAE?

— Lo hice porque me lo pidieron para intentar salvar la entidad. Lo que pasó es que, después, muchos de los que me lo pidieron no me votaron. Me presenté porque la SGAE necesita un cambio profundo, no cosmético, para volver a ser lo que era y poder defender a los autores.

— ¿Está capacitada la SGAE, visto lo visto a nivel interno, para llevar a cabo ese ejercicio o la única vía para lograrlo es la intervención del Ministerio de Cultura?

— Está capacitada para hacerlo. Otra cosa es que los que están al frente quieran hacerlo. Lo peor que puede pasarle a nivel cultural a este país es que desaparezca esta entidad que defiende los derechos de sus creadores. Es un disparate que esa función la pueda llevar una entidad francesa o internacional, como se ha llegado a decir. Es vital que siga para el futuro creativo de este país.