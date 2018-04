La City Dock Band toca el sábado en el Guiniguada

La organización de la banda ha cambiado desde que se apuntaló el nuevo proyecto con nombre de ciudad portuaria. Mónica Campodarve, Grice Vega y Nayra Jiménez son las tres voces femeninas que suponen el principal cambio y se reparten la interpretación de la mejor música negra de todos los tiempos.

Pero no están solas, en esta cita en el Guiniguada suben al escenario a un artista invitado, Kenneth Shearman, natural de Curazao (Antillas Neerlandesas), que reside en Gran Canaria desde hace 28 años. Una poderosa voz tras la que hay una enorme trayectoria musical y una energía desbordante.

Shearman deleitará al patio de butacas con temas como Soulman y la balada You are so beautiful, del genial Joe Cocker, que interpreta a solas con Andrea Báez al piano y en la oscuridad.

Las entradas están disponibles en el portal de ventas www.entrees.es y en la taquilla del teatro, de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 horas.