La banda sonora que soñó César

Creador de los arreglos de una decena de espectáculos escénicos producidos en los últimos años en las islas, el también director artístico de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, abarca un amplio espectro de sonoridades desde la composición de origen jazzístico a la contemporánea, pasando por la música popular, rock o el pop.

En esta nueva producción de Mestisay y Clapso Producciones Teatrales dirige a la banda de ocho experimentados integrantes que interpretará toda la música en directo. Lo acompañan en este biopic ideado por Manuel González y dirigido escénicamente por Israel Reyes que relata el pulso de la intensa vida del artista César Manrique, el percusionista Totó Noriega, el timplista Hirahi Afonso, el guitarrista Javier Infante, el batería Héctor Salazar, el pianista Augusto Báez, el bajista Jaime del Pino, Jairo Cabrera a los vientos y el propio Arias, que se entregará a los teclados, las programaciones y el fliscorno. Los que han podido disfrutar de algunos ensayos de la banda aseguran que las guitarras acústicas, el timple, el acordeón y las percusiones, generan un ambiente folk que, en algunos casos, adquiere un envoltorio sinfónico gracias a las tonalidades que suman las cuerdas, el piano y los vientos.

«Tenemos la suerte de contar con verdaderos maestros que tienen luz propia y que enriquecen la música del libreto. Son el dream team de la música en Canarias», agrega.

Germán G. Arias advierte que ha cuidado «un concepto musical que de forma coherente envuelve todo el pulso sonoro de la producción que recuerda al mar y al pálpito de la tierra volcánica, siguiendo una línea instrumental desde el comienzo hasta el final, y en donde las canciones se articulan como parte del guion y de la historia. La música de este espectáculo debe contar y asociarse a la vida del genial César Manrique y a las épocas que vivió, a los ambientes de Lanzarote, sus paisajes y sus gentes».

Este montaje escénico cuyo aroma sonoro destila, según Arias, «vida, amor y lucha», ha trabajado cada canción como si fuera única. «Las letras de los temas de González manejan las palabras con mucho corazón y eso lleva a la verdad, porque cuando una canción arraiga en el corazón del pueblo es porque tiene esos ingredientes y Manuel ha escrito unas cuantas así. He disfrutado mucho orquestando sus temas y compartiendo composiciones con él».

El músico madrileño sostiene que Manrique sigue siendo un personaje cautivador. «Lo que más me impresiona de su vida es que decidiera regresar a su isla cuando estaba triunfando en New York y su carrera artística como creador total le sonreía. Creo que acertó. No somos conscientes del paraíso en el que vivimos. Él nos enseña que triunfar en la vida es luchar por lo nuestro, es cuidarlo y es disfrutarlo... tenemos an mucho que aprender sobre su ideario vital y moral».

Hace más de un año González entregó a Arias un primer guion. «Entonces comenzó la cocción de esta maravillosa locura. Recuerdo que me puse a componer casi inmediatamente, buscando el sonido y la forma. Trabajo solo generando ideas que, aunque luego no se utilicen, me sirven para encontrar el camino. Hemos tenido un año de preproducción y luego tres o cuatro meses escribiendo con un rumbo más claro», explica el compositor.