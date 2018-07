La Banda Sinfónica revive el pop español de los 80

Corría 1986, el pop y el rock español se había insuflado de una bocanada de aire fresco pocos años atrás, tras décadas de dictadura. Las bandas y los músicos se abrieron a los cantos de sirena del pop-rock internacional y a un mayor abanico de influencias. Ese mismo año, se publicaron discos que a la postre han sido muy importantes en la historia de la música. A saber: The Queen is Dead, de The Smiths; Master of Puppets, de Metallica; True Stories, de Talking Heads; Brotherhood, de New Order, Electric Café, de Kraftwerk; o el Evol, de Sonic Youth.