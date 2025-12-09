Kany García confirma dos conciertos únicos en Canarias dentro de su gira europea La artista puertorriqueña actuará el 26 y 27 de junio de 2026 en Gran Canaria y Tenerife; las entradas salen a la venta el 11 de diciembre

Kany García, una de las voces más influyentes de la música latina y referente indiscutible en los Latin Grammy, volverá a Canarias en el verano de 2026 con dos conciertos que prometen convertirse en momentos clave de su nueva gira internacional. La artista puertorriqueña ha anunciado que actuará el 26 de junio en el Gran Canaria Arena y el 27 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife, dos fechas muy esperadas por su numeroso público en el archipiélago.

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre, a las 11.00 horas en Canarias (12.00 en la península), a través de Entradas.com y Ticketmaster.

Estos conciertos formarán parte de su tour europeo más ambicioso hasta la fecha, que arrancará el 13 de junio en Milán y Zúrich, para continuar por ciudades como París o Londres. En España, además de Canarias, Kany García pasará por Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid, reforzando así el vínculo especial que mantiene con el público español, al que considera su «segunda casa».

El anuncio llega tras su aplaudida presentación en el Movistar Arena, donde compartió escenario con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Dani Martín, Rozalén y Vanessa Martín, y donde mostró la fuerza interpretativa que la caracteriza. Para esta nueva gira, la cantante adelanta un espectáculo completamente renovado, lleno de emoción, cercanía y nuevas propuestas musicales.

En Canarias, Kany García interpretará algunos de sus grandes éxitos, como «Te Lo Agradezco», «Para Siempre», «De Bien a Mal», «Confieso» o «Soy Yo», además de ofrecer un adelanto de su próximo álbum, que verá la luz en 2026, y de su reciente single «Tierra Mía».

La visita a las islas tendrá, además, un atractivo especial: dos noches de música en recintos de gran formato, rodeados de paisajes volcánicos, playas y un clima privilegiado, que convierten estas fechas en una experiencia única tanto para residentes como para quienes viajen desde la península o Europa.

Los conciertos llegan a Canarias de la mano de Iglesias Entertainment y New Event, dentro del prestigioso ciclo «Legends Live», y cuentan con el apoyo de Sony Music, Buena Fortuna Records, 5020 RCRDS, Cadena Dial, Niccolò's Light Foundation, Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fred. Olsen Express, Binter, Cajasiete y Archipiélago Renting.

Dos fechas, dos islas y un reencuentro que promete ser inolvidable: Kany García vuelve con fuerza a Canarias.