Kany García cantará el 26 de junio de 2026 en el Gran Canaria Arena La artista puertorriqueña repetirá al día siguiente en el Recinto Ferial de Tenerife, dentro de la gira internacional más ambiciosa de su carrera

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 16:54

La artista puertorriqueña Kany García, multipremiada en los Latin Grammy y una de las voces más influyentes de la música latina, anunció este martes su regreso a Canarias en el verano de 2026, como parte de su gira europea más ambiciosa. Los conciertos serán el 26 de junio, Gran Canaria Arena, y al día siguiente en el Recinto Ferial de Tenerife.

El tour comenzará el 13 de junio en Milán y Zúrich y contará con hasta seis fechas en España, consolidando la conexión especial de Kany con su público en su «segunda casa». Tras su memorable concierto en el Movistar Arena, donde compartió escenario con artistas como Alejandro Sanz, Dani Martín, Rozalén y Vanessa Martín, la artista regresa con un show completamente renovado.

Además de las paradas en Canarias, la gira pasará por Sevilla, Barcelona, Valencia, Madrid y ciudades foráneas como París y Londres.

El público podrá disfrutar de sus grandes éxitos, como 'Te Lo Agradezco', 'Para Siempre', 'De Bien a Mal', 'Confieso', 'Soy Yo', así como de adelantos de su próximo álbum, que se lanzará en 2026, incluyendo su reciente single 'Tierra Mía'.

Estos conciertos llegan a Canarias de la mano de Iglesias Entertainment y New Event, con una producción a la altura del espectáculo. Estos dos conciertos forman parte del prestigioso ciclo 'Legends Live'.

Los patrocinadores y colaboradores de estos conciertos son: Sony Music, Buena Fortuna Records, 5020 RCRDS, Dial, Niccolò's Light Foundation, Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla De mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fred. Olsen Express, Binter, Cajasiete y Archipiélago Renting.