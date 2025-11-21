Juseph y Quevedo lanzan 'Chuos': un reguetón para las canarias Los artistas canarios vuelven a colaborar juntos con una parte final que no ha dejado indiferente a nadie

Juseph y Quevedo sorprendieron a sus seguidores este jueves con el lanzamiento de 'Chuos', una colaboración que vuelve a reunirlos y que, desde el primer compás, actúa como un guiño directo a las islas que los vieron crecer.

Lo hacen con esa mezcla de cercanía y orgullo isleño que solo ellos saben dosificar. 'Chuos' suena a homenaje ya solo con su título: la rendición a Canarias y a las mujeres que la habitan. Especialmente en la parte final, cuando el cambio de ritmo da una nueva frescura a la canción y junto al 'beat' de reguetón desgranan una serie de nombres de origen isleño y referencias que cualquier canario reconoce sin esfuerzo. Y todavía queda espacio para un guiño más, uno que vuelve a situar en el mapa a las islas: «Que le caigo con la banda y no los de Agaete».

Juseph continúa levantando una carrera sólida dentro del panorama urbano nacional. El artista salta con 'Chuos' tras el lanzamiento de 'Cupido' junto a Lucho RK y La Pantera, dejando caer las primeras pistas de su próximo proyecto, 'Los del Glamöur'. En ese contexto, el verso «Me vio llegar con 'Los Del Glamoür' y se le formó» funciona como una especie de firma anticipada, un guiño a lo que viene y a la identidad artística que está terminando de moldear.

Para Quevedo, 'Chuos' es una de las canciones lanzadas tras la publicación de su álbum 'Buenas Noches' y su tema en solitario de este año 'Tuchat', cuyo videoclip terminaba con la aparición de un cabrito. Ahora, en 'Chuos', Juseph vuelve sobre ese detalle cuando entona «El Glamuroso con el baifo» al igual que las imágenes de este animal en el videoclip.

Ese hilo aparentemente casual ha dado pie a nuevas teorías entre los seguidores del cantante: que Quevedo podría estar adoptando el apodo de «el baifo», la cría de la cabra, una palabra profundamente canaria que ha ido asomando en su estética y en algunos de sus cierres visuales. «Una de dos: o le gusta mucho la palabra o va a estar relacionada con un futuro proyecto», concluyen sus fans en redes sociales.

El cantante encara además un 2025 frenético, con colaboraciones junto a Myke Towers, Delaossa, Xiyo & Fernández, Ovy on the Drums y Beele, entre otros, mientras se prepara para cerrar este 29 de noviembre la gira 'Buenas Noches' en Lisboa.

