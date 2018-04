Joana Serrat recoge su siembra

El de Serrat es un viaje de larga distancia. En el tiempo y en el formato. La artista de Vic sitúa en el Unplugged de Neil Young –trabajo editado en 1993– la esencia de su música. Quizá no en la paleta de sus sonidos, pero sí en el hecho de «encontrar refugio en sus canciones».

Dripping Springs es el nombre del disco. También el del lugar en el que Serrat registró sus canciones. A esta localidad, con un censo de unos 1.800 habitantes, acudió porque quería trabajar con el productor Israel Nash y Ted Young, el ingeniero de sonido que ganó un Grammy por la mezcla de la revisión del documental sobre los Rolling Stones Charlie Is My Darling. «Siempre hago una búsqueda y a partir del sonido que quiero conseguir elijo con quiero trabajar. En el caso de Israel y Ted son personas a las que sigo hace tiempo y admiro», indica.

Serrat es una artista con sus ideas muy claras. Con cómo y a qué quiere sonar. Pero eso no le ha convertido en una persona refractaria a las aportaciones de Nash y Young. «Me he dejado guiar, trabajar con gente que me sirva de contrapunto a la idea que tengo en la cabeza. Esta ha sido la primera vez que he trabajado sin presentar antes las canciones al productor y el grupo. Quería que las cosas surgieran de un intercambio directo. No venir condicionada de casa».

Inspirada por los textos de Dylan o Cohen, el de Joana Serrat es un sonido cercano al del folk y el country. Siempre con una mirada de frente al rock. Pero de esas escenas también aspira a nutrirse de otras fuentes, que pudo comprobar recientemente cuando actúo en Nashville. «Allí viví la necesidad de ser y hacer comunidad. Ese fue uno de los motivos para montar el sello junto a David Giménez, que también es mi manager. Hacer grupo y que todo eso acabe sonando muy natural, y se note en las canciones. Dejar fluir y que todo el mundo esté a gusto, que las canciones crezcan por sí solas. En vez de marcar también dejar que hagan su propio camino».

Serrat ve en Dripping Springs «un sonido más rock, que casa muy bien con un festival».