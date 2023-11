Jesús Agomar y la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria llegan a Hollywood Los Hollywood Music in Media Awards nominan 'When the stars stop shining' del compositor tinerfeño, estrenada por la formación grancanaria

La obra 'When the stars stop shining', compuesta por el tinerfeño Jesús Agomar y estrenada por la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) en diciembre de 2022, ha sido nominada a los Hollywood Music in Media Awards (HMMA) en la categoría Live Concert for Visual Media.

Jesús Agomar se muestra «gratamente abrumado» por la nominación. «No esperaba para nada la misma. Estoy agradecido tanto por el cariño y los ánimos que estoy recibiendo tanto de mi familia como de la familia que conforma la orquesta y el coro. Estar nominado es un premio para mí, sin duda, así como el tener la oportunidad de que conozcan mi música a través de un evento de tanto prestigio. No puedo más que elogiar el magnífico trabajo que hace el Coro y la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, de la que me enorgullece formar parte y a su director y amigo, David Crespo, por hacer que esta obra brillara». La HMMA es la principal organización de premios que honra la música original (canción y partitura) en los medios visuales de todo el mundo. Las nominaciones a los HMMA han sido históricamente representativas de los nominados y ganadores de los Globos de Oro, Óscar, Grammy y Emmy que se celebran meses después. Algunos ganadores del HMMA consiguieron también el Óscar como Billie Eilish y Finneas por 'No Time to Die' y Hans Zimmer por 'Dune', así como Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por 'Soul', Hildur Guðnadóttir por 'Joker', y Ludwig Goransson por 'Black Panther'. Los votantes de la HMMA son periodistas especializados y académicos de los Óscar, Grammy, Globos de Oro y Emmy. Jesús Agomar y una delegación de la OCGC se desplazará hasta Los Ángeles para asistir a la ceremonia del próximo 15 de noviembre. Elogios de Fernando Clavijo El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, alabó el «trabajo ejemplar» desarrollado por la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC), una labor que ha sido reconocida con su nominación a los Hollywood Music in Media Award (HMMA), premios considerados los Óscar de la música de cine. Fernando Clavijo trasladó su apoyo y felicitación al compositor de la obra nominada, Jesús Agomar, y al director de la OCGC, David Crespo, en un encuentro celebrado esta semana en la sede de Presidencia del Gobierno. El presidente les ha deseado éxito en la entrega de estos prestigiosos galardones que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en Estados Unidos.