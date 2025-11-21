Jessica Pratt y la OFGC protagonizan una gala lírica como homenaje a Alfredo Kraus El concierto se celebra el lunes 24 de noviembre, en la Sala Sinfónica del Auditorio capitalino, dirigido por Karel Mark Chichon

La Fundación Internacional Alfredo Kraus, que preside Rosa Kraus Ley, conmemora el 98º aniversario del nacimiento del tenor con la celebración de varios actos, gracias a la implicación de distintas instituciones: Cabildo de Gran Canaria, Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Casa de Colón.

Los actos del lunes 24 de noviembre darán inicio con la tradicional ofrenda floral ante el busto de Alfredo Kraus que preside el hall del Auditorio que lleva su nombre, continuando a las 19.00 horas en la Sala Sinfónica con el 23 Homenaje a Alfredo Kraus. Los protagonistas de la gala lírica de este año serán la soprano Jessica Pratt, el maestro Karel Mark Chichon y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, quienes propondrán un atractivo programa que comprende grandes arias de ópera, oberturas de ópera y opereta de los siglos XVIII y XIX, de autores como Antonio Salieri, Wolfgang A. Mozart, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Franz von Suppé y Jacques Offenbach.

Los actos proseguirán el miércoles 26 de noviembre con la conferencia 'Mozart, Néstor y Alfredo Kraus: Visiones del 'Don Giovani', que impartirá el director gerente del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, en la Casa de Colón, a las 19.00 horas.

Entre abril y mayo de 1931, Néstor se encontraba ultimando los cartones de las escenografías y figurines para la producción del 'Don Giovanni' con destino al Teatro Pigalle de París. Por aquellas fechas, Alfredo Kraus apenas contaba con cuatro años de edad. Nada hacía presagiar que aquel niño se convertiría, con el tiempo, en uno de los más afamados tenores de la segunda mitad del siglo XX. En todo caso, Mozart los unió, pues ambos se enfrentaron a la simbología de una ópera repleta de elementos sobrenaturales, tan al gusto de la estética nestoriana como para los matices vocales del cantante.

Este difícil engranaje da pie a Montesdeoca para desentrañar los emblemas de una obra que trata de la erótica ensoñación de un personaje, enfrentado al drama del amor, la pasión y la muerte. Lorenzo da Ponte, el propio Mozart, Michel Benois, Maria Kousnezoff, y el elenco de la producción de Salzburgo de 1969, en la que Alfredo Kraus, trasmutado en Don Ottavio, se acompaña de Zerlina, Leporello, Masseto, el Comendador, Donna Anna y de Donna Elvira.