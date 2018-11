Javier Ruibal: «Una canción puede recordar que el mundo debe mejorar»

— Vino el pasado diciembre para presentar un documental y dar un concierto. ¿Le reclaman mucho por aquí o a usted le gusta venir?

— Las dos cosas. Claro que me gusta ir a la isla y me encanta que me llamen. Supongo que responde a simpatías y querencias mutuas.

— ¿Será este recital muy distinto al que ofreció en The Paper Club?

— Sí, entre otras cuestiones porque voy con más músicos y voy a cantar una parte del repertorio del disco nuevo Paraísos mejores, que acaba de salir. Será sustancialmente distinto, además tocaremos en un espacio abierto. Dicen que el parque es precioso. Eso me gusta; el aire libre me sienta muy bien, aunque en The Paper Club lo pasé muy bien.

— ¿Con cuántos músicos viene?

— Con dos músicos más. El cantautor tiene la ventaja de que es autónomo y funciona bien solo. Esta vez voy con José Recacha, guitarrista, bajista y arreglista de tres de mis discos, y con mi hijo, Javi Ruibal, batería, productor de mis discos y director artístico de la banda que me acompaña. Es un formato mediano que estoy seguro de que al público no le defraudará. Son músicos muy eficaces.

— Paraísos mejores es un disco vigoroso y optimista. ¿Esta energía surge del empuje que le ha dado el Premio Nacional de Músicas Actuales?

— Francamente, lo del premio me sentó muy bien y lo considero un apoyo moral y profesional grande. Lo que me ha ayudado es que buena parte de la dotación del premio ha sido empleada en este disco. Si haces las cosas autónomamente, sin compañía discográfica, eso te permite un respiro y hacerlo con más amplitud de medios. El premio no se ha traducido en muchos más compromisos de conciertos, pero sí en cierta respetabilidad, que está bien.

— Tiene vientos, piano y percusión... ¿El concierto del sábado será una prueba de fuego para ver cómo funciona en directo?

— Prácticamente arrancamos con este concierto. He ido cantando las canciones siempre anticipándome a la salida del disco. No me gusta esperar hasta el último momento. Haremos un compendio de lo de antes y lo de ahora. Si no, parte del público se siente desilusionado; quieren escuchar sus canciones favoritas. El gran debut de Paraísos mejores será en Las Palmas.

— En un vídeo usted dijo que en este disco las letras son mejores, ¿en qué sentido?

— Lo dije. Y justo después pensé: tenías que habértelo pensado. Quise decir que estoy más contento con lo que escribo, tengo más fe en que ofrece menos lagunas, resquicios o carencias. En este sentido, creo que la experiencia y el tiempo transcurrido corren a mi favor. Esta vez he sufrido menos por cada verso. En otras ocasiones se me ha hecho cuesta arriba. Uno está lleno de dudas en cuestiones creativas y me ha temblado menos el bolígrafo.

— Caetano Veloso ha hecho una lista en Spotify con canciones de contenido político para combatir las ideas de Bolsonaro. ¿Cómo sería su lista?

— Lo que se está viviendo en Brasil –aunque está pasado a escala mundial– es de un grandísimo peligro. Uno busca la manera de cohesionarse con los demás, de hacer un frente de unidad ante agresión de ese tipo. Una playlist no va a parar ningún despropósito de los que esta gente llevará a cabo. Me parece bien que hagamos lo que sea por denunciar el crecimiento de esta cosa despótica que busca la humillación, la expoliación y la violación de los derechos humanos a cara descubierta. En mi lista estarían Caetano Veloso, Quico Pi de la Serra, Paco Ibáñez, Chico César, Juan Luis Guerra, yo mismo y todos los que demostramos con nuestra música el lado mejor de las personas, el lado del respeto y de hacer posible la felicidad mutua. No sé si llamarlos políticos, más bien son salteadores y delincuentes que pretenden hacer lo contrario desunirnos mediante el abuso, la explotación y reparto desigual.

— En el disco habla de la inmigración en Black Star Line e intenta irradiar esperanza en un planeta dominado por psicópatas en El fin del mundo fue ayer. ¿Necesitaba contarlo?

— Sí, soy te temperamento alegre y positivo. Cuando suceden cosas que conmueven mucho, como el expolio histórico de África y el abuso y explotación de los emigrantes africanos, que ocurre en todos los lugares donde el desarrollo es más alto, eso te lleva a hacer una pequeña reflexión. Una canción no va a cambiar el mundo pero puede recordarnos que tenemos que mejorar. Black Star Line habla de un intento fallido de repatriación a principios del siglo XX. Algo que fracasó y hay que seguir haciendo. Es el relato de que a todos los pueblos de África se les debe justicia por encima de cualquier otra cosa. El fin del mundo fue ayer es un canto de esperanza para superar el destrozo que hemos hecho guiados por gente más irresponsables y poderosa que nosotros; intenta abrir una ventana más allá de creencias, codicias y soberbias.

— Su hijo toca con usted y Lucía Ruibal baila en sus montajes. Parecen un equipo más que una familia.

— Es un poco de todo. Nunca se te olvida que, por la genética, hay una parte de ti en ellos y viceversa. Siguen siendo mis hijos. Los quiero mucho y me encanta admirar los rasgos de su personalidad que no pertenecen a una influencia mía, que están logrados por ellos y de forma independiente. Es una doble emoción. Es estupendo contar con ellos como cómplices de consanguinidad y cómplices artísticos. Lo más difícil es que no se te haga un nudo en la garganta cuando están tocando o bailando; superar ese momento de emotividad que puede derivar en el caos del espectáculo. Es difícil, pero es una sorpresa de las más bellas que me ha dado la vida.