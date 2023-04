Isaac Martínez Mederos se estrena con Prokofiev

En la noche de música clásica rusa que vivirá este viernes el Auditorio Alfredo Kraus cobrará protagonismo un joven pianista grancanario que está culminando sus estudios en la Bachelor of Music en la HFMT Hamburg Hochschule, en Alemania. Isaac Martínez Mederos debuta en la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), bajo la dirección de Vassily Sinaisky, dando vida al 'Concierto para piano nº 3', de Sergei Prokofiev.

«Ahora mismo es de las obras que más se lleva a los concursos, aunque es cierto que no se programa tanto en los conciertos. Se suele tocar más el número 2. El tercero es maravilloso y de lo mejor que compuso Prokofiev, por lo que conozco por ahora. Tiene una parte muy virtuosa pero también es un mundo de fantasía único. Prokofiev tenía un lenguaje único y puede que a una parte del público le recuerde la música de las películas de Disney en algunos pasajes. Es maravilloso el uso que hace de la orquesta, cómo coopera con el piano. Se crean distintas capas de sonido, porque proceden de distintos puntos. Tiene una parte demoníaca y loca frente a otra muy tierna, distanciada y poco personal. Es un concierto que muestra muchas facetas de Prokofiev», avanza por teléfono el joven intérprete isleño.

Desde su punto de vista, para llevar a buen puerto esta obra el pianista debe «superar la parte virtuosa» para «mostrar todas las cosas que esconde dentro». Y considera determinante mantener una cierta distancia. «A Prokofiev se le toca desde una distancia, porque el intérprete también es un oyente. Se diferencia mucho de los conciertos de Schumann, donde estás todo el rato dentro. Si pones mucho de tu personalidad en Prokofiev, acabas desvirtuando un poco su música», subraya Isaac Martínez.

La recompensa

Llega a este debut oficial con la OFGC -en 2019 tocó junto a la formación isleña dentro del Concierto de Navidad- muy consciente de se trata de recoger los frutos tras un trabajo bien hecho durante muchos años. «Lo he planteado de una manera muy pragmática. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindan, pero también estoy agradecido a mí mismo por habérmelo currado durante tantos años. No lo siento como un regalo, sino que me lo merezco y ahora ha llegado el momento. Lo afronto de la manera más profesional que puedo. Siento que lo he hecho todo para conseguirlo», reconoce.

Y para ello ha tenido que dominar esta pieza de Prokofiev que ha sido un reto mayúsculo. «Le he dedicado muchos meses y muchas horas. Ha sido una lucha, ha supuesto un reto para mí. Hace nueve meses estaba muy por encima de mis posibilidades pianísticas. Cuando la decidí tocar sabía dónde me metía. No ha sido nada fácil. Ha habido caídas, subidas... ha sido complicado sobre todo porque el concierto parecía que estaba muy en la lejanía mientras lo preparaba», apunta.

Sobre el escenario, Martínez Mederos se reencontrará con viejos conocidos, ya que se formó durante años en la Academia de la OFGC. «Es muy bonito, me acompaña gente que me conoce desde que tengo once años. Varios han sido mis profesores de música de cámara. Incluso, mi profesor de violín estará tocando. Me hace feliz y me da mucha calma, porque me siento abrazado por ellos», confiesa quien se encuentra «muy feliz» en Hamburgo, donde al menos estará un par de años más.

Vertiente social

Allí también participa en los conciertos sociales de la Fundación LMN Yehudi Menuhin (Live Music Now) con el chelista Daniel Arias. «Tocamos en hospicios, hospitales, centros psiquiátricos, colegios para niños con necesidades especiales y en cárceles. Las exigencias técnicas no son tan grandes pero la gente y su agradecimiento es más intenso. Es muy enriquecedor. Me da una perspectiva de Hamburgo que no podría tener de otra forma», reconoce con orgullo.

Cuando se le cuestiona sobre qué le diferencia de otros jóvenes pianistas contemporáneos se muestra muy humilde, pero sí que desliza un hecho que le aleja de muchos. «Amo lo que hago y le doy toda mi pasión cada día. No me he centrado solo en el piano, porque creo que es una limitación que veo en otros colegas que igual a nivel técnico son mejores. He tenido experiencia orquestal, como violinista, hago mucha música de cámara, escucho seminarios sobre compositores como Bruckner, con el que los pianistas no tenemos mucho que ver. Busco tener una formación más amplia que me dé una perspectiva mayor, que puede que no se note quizás tanto a la hora de tocar, pero sí que me permite lograr una mayor conexión con otros músicos cuando hacemos música de cámara». Y es que ese formato le apasiona. «La música de cámara es mi mundo, es donde más me muevo y me gustaría potenciarlo en un futuro. Ojalá que me salgan más oportunidades de solista como la de este viernes, pero estoy en tres o cuatro formaciones de cámara y es con lo que me siento feliz. Ahí no recae la responsabilidad solo en mí, sino que tengo compañeros, hay intercambios de ideas personales y musicales. Los pianistas habitualmente siempre estamos solos, estudiando solos, mientras que con la música de cámara tengo que ceder y buscar compromisos con las otras personas, lo que me parece muy enriquecedor», defiende el joven pianista grancanario.

Ampliar Vassily Sinaisky e Isaac Martínez Mederos, durante un ensayo en el Alfredo Kraus. C7

Vassily Sinaisky, que ha sido director principal y musical del Teatro Bolshoi de Moscú, así como titular de la Filarmónica Janácek de Ostrava y director emérito de la Orquesta Filarmónica de la BBC, lleva esta noche las riendas de la OFGC.«Una compañera de mi clase en Hamburgo tuvo la experiencia de estar con él hace cuatro años. Me contó que era encantadora como persona y que se generó muy buen vínculo. Es un gran profesional y para él dirigir estas obras supone un paseo. Se ve que las ha dirigido muchas veces y que tiene un conocimiento bestial de las mismas. No duda nada, todo es muy orgánico para él», comenta Isaac Martínez Mederos.

Además de la pieza de piano de Prokofiev, la velada se completa, desde las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, con el 'Scherzo fantastique' y 'La consagración de la primavera', ambas de Igor Stravinsky.