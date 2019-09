Isa Pantoja se queda sola en su noche más importante

Mientras que la joven se subía al escenario por primera vez en directo, Isabel Pantoja prefirió quedarse en casa para ver la gala de Gran Hermano VIP y es que sí que entró por teléfono para apoyar a su sobrina Anabel Pantoja.

Como era de esperar, Isa no pudo evitar las lágrimas sobre el escenario y es que aunque agradeció la compañía de Asraf y sus amigos, Isa echó mucho de menos el apoyo de su madre y su hermano Kiko Rivera.

CHANCE: ¿Cómo te has sentido en el escenario?

Isa Pantoja: Muy relajada pensaba que me iba a poner muy nerviosa.

CH: ¿Qué es lo primero que has pensado?

I.P: Entrar con actitud, para mí es muy importante, es la primera vez que me subía al escenario pero muy contenta porque estaban mis amigos.

CH: ¿Tienes ganas de seguir en este mundo?

I.P: Tengo ganas de seguir con mi canción.

CH: ¿Te esperabas tantas visitas?

I.P: Un millón me lo esperaba pero dos jamás, no me lo creo.

CH: ¿Cómo te ha dado por este tipo de música?

I.P: A mí me gustaba el tema urbano pero sé que el reggaetón tira mucho aquí.

CH: ¿Cómo has llevado las críticas?

I.P: Pues muy bien porque siempre han criticado mi vida y cuando veo que son de la música no me han importado.

CH: ¿Y lo de Omar?

I.P: No me ha importado nada de ese ser.

CH: ¿Cómo has llevado la ausencia de tu madre?

I.P: Me he emocionado en el escenario porque hoy era un día muy importante para mí, he estado mirando todo el rato a ver si entraba mi madre, he estado guardando la esperanza hasta el último momento, pero bueno sé que mi abuela también está mal.

CH: ¿Te ha llamado?

I.P: No he cogido el teléfono en todo el día.

CH: ¿Te ha desilusionado?

I.P: Sí un poco, pero ya tengo cerrado algunos espectáculos por la zona de Cádiz y espero que vaya a los otros.

CH: ¿Qué te ha parecido que no venga tu hermano?

I.P: Me lo esperaba.

CH: ¿Tú vas a ir al suyo?

I.P: No lo sé.

CH: ¿Qué te pareció lo que dijo de tu canción?

I.P: Jamás diría eso de su trabajo porque de ahí es de donde viven sus hijas y yo tengo un hijo que es su sobrino, me molesta, pero bueno dice cosas sin pensar.

CH: Asraf dice que hay luchas de egos.

I.P: Él lo tendrá, yo desde luego no lo tengo, si algo he aprendido hoy es que la gente que te quiere está ahí, me molesta que siempre tenga que ir yo a hablarle a él.