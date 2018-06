$!‘Indie’ y con perspectiva de género

La organización, cuya producción encabezan Jeito y Algato Producciones con la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento –que aporta 130.000 euros–, cuenta también con la presencia de tres representantes de la escena independiente (indie) isleña, como son las bandas Avernessus y Nimañana y la artista Belén A. Doreste, que ahora protagoniza el nuevo proyecto musical denominado Lajalada.

En mayo, en las redes sociales se puso en marcha una campaña de boicot hacia tres festivales musicales que también se desarrollan en Gran Canaria, donde la presencia de bandas y cantantes femeninas brillan por su ausencia.

No sucede así con el festival Cero. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, preguntada al respecto durante la presentación desarrollada ayer en el palacete Rodríguez Quegles, señala que «no se trata de una casualidad».

«Desde la primera edición, la presencia de artistas en el cartel no ha sido una casualidad. Apostamos por un cartel equilibrado, con una presencia femenina evidente. A veces puede costar encontrarlas, pero resulta evidente que hay propuestas muy interesantes. No se trata de cubrir una cuota. No están porque sean mujeres, sino porque merecen la pena como artistas», asegura Encarna Galván, con el apoyo de Sergio Alonso, de Jeito, y Ardiel Zaya, de Algato Producciones.

El Cero forma parte de la creciente presencia experimentada en las islas de bandas y artistas de música independiente en directos y en macrofestivales. Sergio Alonso dice que es una respuesta a la demanda popular. «Lo que vendió el Festival Cero el pasado año no se hubiese vendido hace tres o cuatro años. Creo que de nuevo el cartel está a la altura. Habrá que ver cómo responde de nuevo la gente ante una oferta potente y desarrollada con un cierto criterio», añade.

Sergio Alonso y Ardiel Zaya recuerdan que se colgó el cartel de «no hay entradas» en la última jornada del año pasado.

Eso sí, Encarna Galván comenta que no se trata de un festival «de masas». «El aforo se determinará según el plan de seguridad. El año pasado, el máximo era de 2.000 personas por día. No queremos un festival de 5.000 espectadores para cada día. El objetivo es que el público lo disfrute con comodidad», añade la concejala de Cultura.

La banda palmera Avernessus, primera formación isleña de fuera de Gran Canaria que participa en el festival, abrirá la jornada del jueves, 11 de octubre. Fernando Ayut (batería), Juan Sosa (guitarras y coros), Haydée Felipe (voz y percusión), Sergio Rodríguez (guitarras, coros y programaciones) y Pako Hernández (voz y bajo) traerán bajo el brazo el álbum Azul terminal.

Coque Malla, exlíder de Los Ronaldo, se sube también ese día al escenario de este festival, como parada de su gira Irrepetible para presentar el álbum homónimo y séptimo de su carrera en solitario. Ana Fernández-Villaverde, al frente de La Bien Querida, toca también ese día para presentar su quinto disco.

La banda grancanaria Nimañana abre la noche del viernes, 12 de octubre, en una jornada en la que regresa Xoel López regresa al festival Cero, pero en esta ocasión acompañado por su banda, para presentar el álbum Sueños y pan (2017). Cierra esta segunda jornada Zahara, «una vieja aspiración del festival», según sus organizadores, que ultima un nuevo disco que, previsiblemente, adelantará en esta cita.

El estreno en el archipiélago de la banda Lori Meyers, y La sonrisa de Julia, cuyos integrantes han vuelto a reunirse, protagonizan la última jornada junto a Lajalada, nuevo proyecto de la grancanaria Belén A. Doreste (antes Bel Bee Bee).