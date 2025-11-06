Bob James, pianista, compositor y productor de jazz«Para mí, la improvisación es la esencia del jazz»
El veterano pianista de jazz norteamericano toca este sábado, a partir de las 19.30 horas, con su cuarteto en el capitalino Teatro Cuyás
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:33
Bob James aterriza este sábado al frente de su cuarteto en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria dentro del ciclo Jazz Otoño. El veterano artista repasará, a partir de las 19.30 horas y durante una hora y media los principales hitos de su dilatada y laureada trayectoria al frente de su cuarteto, compuesto por Andrey Chmut (saxo tenor), Michael Palazzolo (bajo), and James Adkins (batería).
– ¿Qué concierto se va a encontrar el público que acuda este sábado al Teatro Cuyás de la capital grancanaria para escucharle al frente de su cuarteto?
– Traigo conmigo a tres fantásticos jóvenes artistas de jazz y tocaremos una mezcla de temas de mis grabaciones antiguas y algunas composiciones nuevas.
– Va a interpretar una selección de los temas más importantes de su carrera. ¿Cómo eligió las canciones? ¿Le resultó difícil priorizar algunas sobre otras?
– Sí, siempre es difícil elegir y parece que la gente de diferentes países tiene preferencias distintas.
– ¿Qué peso tiene la improvisación en sus conciertos?
– Para mí, la improvisación es la esencia del jazz. Los momentos impredecibles que cambian cada noche nos mantienen estimulados, y creo que al público le encanta seguir este diálogo espontáneo.
– ¿Cuál es la principal virtud de su cuarteto?
– La combinación de la juventud de mis tres compañeros y mi experiencia le da a nuestro cuarteto un estilo único
– Desde su punto de vista, ¿qué caracteriza a un buen teclista y pianista de jazz?
– Me encanta escuchar cantar al piano. Aunque el piano podría considerarse un instrumento de percusión porque los martillos golpean las cuerdas, un pianista con buen toque puede crear calidez y emoción.
– ¿Qué le recomendaría a los jóvenes que dan sus primeros pasos como teclistas y pianistas a n ivel profesional?
– Siempre recomiendo estar bien preparados antes de entrar en la profesión. Todo joven artista tendrá su oportunidad, pero la primera impresión que causen es la más importante.
– ¿Qué opina sobre el rumbo que está tomando Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca?
– A veces, al enterarme de las noticias, me avergüenza la falta de gusto refinado del actual presidente y su total desconocimiento de las artes. Sin embargo, incluso hoy vi noticias alentadoras: las elecciones de mitad de mandato muestran indicios de que la continuidad de la democracia aún es posible.
– En su música, aboga por la fusión de estilos, por la apertura mental hacia otros sonidos y culturas. ¿No cree que esta perspectiva falta en la forma de comprender el mundo que prevalece en muchos países del siglo XXI, incluyendo Estados Unidos?
– Solo puedo intentar mantenerme abierto a nuevas ideas y no aferrarme a mis costumbres. Cada nueva gira me brinda la oportunidad de aprender y crecer.
–¿Planea lanzar un nuevo álbum pronto? ¿Podría darnos algunos detalles?
–Apenas estoy comenzando a trabajar en un nuevo álbum. Todavía es muy pronto para describir cómo será.