«Para mí, la improvisación es la esencia del jazz»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Bob James aterriza este sábado al frente de su cuarteto en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria dentro del ciclo Jazz Otoño. El veterano artista repasará, a partir de las 19.30 horas y durante una hora y media los principales hitos de su dilatada y laureada trayectoria al frente de su cuarteto, compuesto por Andrey Chmut (saxo tenor), Michael Palazzolo (bajo), and James Adkins (batería).

– ¿Qué concierto se va a encontrar el público que acuda este sábado al Teatro Cuyás de la capital grancanaria para escucharle al frente de su cuarteto?

– Traigo conmigo a tres fantásticos jóvenes artistas de jazz y tocaremos una mezcla de temas de mis grabaciones antiguas y algunas composiciones nuevas.

– Va a interpretar una selección de los temas más importantes de su carrera. ¿Cómo eligió las canciones? ¿Le resultó difícil priorizar algunas sobre otras?

– Sí, siempre es difícil elegir y parece que la gente de diferentes países tiene preferencias distintas.

– ¿Qué peso tiene la improvisación en sus conciertos?

– Para mí, la improvisación es la esencia del jazz. Los momentos impredecibles que cambian cada noche nos mantienen estimulados, y creo que al público le encanta seguir este diálogo espontáneo.

– ¿Cuál es la principal virtud de su cuarteto?

– La combinación de la juventud de mis tres compañeros y mi experiencia le da a nuestro cuarteto un estilo único

– Desde su punto de vista, ¿qué caracteriza a un buen teclista y pianista de jazz?

– Me encanta escuchar cantar al piano. Aunque el piano podría considerarse un instrumento de percusión porque los martillos golpean las cuerdas, un pianista con buen toque puede crear calidez y emoción.

– ¿Qué le recomendaría a los jóvenes que dan sus primeros pasos como teclistas y pianistas a n ivel profesional?

– Siempre recomiendo estar bien preparados antes de entrar en la profesión. Todo joven artista tendrá su oportunidad, pero la primera impresión que causen es la más importante.

Imagen promocional de Bob James. Kira Abelardo Hollimon

– ¿Qué opina sobre el rumbo que está tomando Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca?

– A veces, al enterarme de las noticias, me avergüenza la falta de gusto refinado del actual presidente y su total desconocimiento de las artes. Sin embargo, incluso hoy vi noticias alentadoras: las elecciones de mitad de mandato muestran indicios de que la continuidad de la democracia aún es posible.

– En su música, aboga por la fusión de estilos, por la apertura mental hacia otros sonidos y culturas. ¿No cree que esta perspectiva falta en la forma de comprender el mundo que prevalece en muchos países del siglo XXI, incluyendo Estados Unidos?

– Solo puedo intentar mantenerme abierto a nuevas ideas y no aferrarme a mis costumbres. Cada nueva gira me brinda la oportunidad de aprender y crecer.

–¿Planea lanzar un nuevo álbum pronto? ¿Podría darnos algunos detalles?

–Apenas estoy comenzando a trabajar en un nuevo álbum. Todavía es muy pronto para describir cómo será.