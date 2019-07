Hombres G, Café Quijano y Bebe actuarán en el FiestoRon de Arucas

Para esta cuarta edición de uno de los festivales pop rock más importantes de Canarias ya se han vendido más de 15.000 entradas, alcanzando el 60% del aforo para la jornada de rock más clásico del viernes y el 90% del aforo para el sábado, con un estilo más pop rock.

Desde las 19:00 horas y hasta cerca de las 4 de la madrugada, las dos jornadas del FiestoRon han vendido a un mes de su celebración más entradas que el pasado año y han agotado los alojamientos turísticos de los que dispone el casco de Arucas y las inmediaciones.

El éxito de venta de esta edición se debe a un cartel variado que contará el viernes con la banda cántabra La Fuga, los madrileños Porretas, el grupo de los 80, Obús, y los asturianos del grupo Ilegales entre sus platos fuertes.

Por su parte, el sábado será el momento de una de las bandas más emblemáticas de la música española, Hombres G, que compartirá jornada con la cantante valenciana Bebe, famosa por temas como «Mala» «Respirar» o «Que nadie me levante la voz», el grupo malagueño Efecto Mariposa y la finalista del World's Got Talent y ganadora de Got talent España y La Voz México, la grancanaria Cristina Ramos.

El promotor del evento, Adrián García, ha indicado que la venta de entradas «ya ha superado a ediciones anteriores» y se espera «un lleno completo» para este 2019.

El festival, como ha señalado «es cada año más potente» y se ha hecho una apuesta «por grupos destacados tanto canarios como nacionales».

En este sentido, ha indicado que «el viernes será más rockero y el sábado más pop rock» con un cartel que «suma en calidad para continuar mejorando en su oferta musical» y aumentando su presupuesto «con 260.000 euros en esta edición, el más alto hasta el momento».

Por su parte, la directora de mercadotecnia de Arehucas, patrocinadores principales del evento, Samantha Segovia, ha adelantado que «este año se cumple un aniversario muy especial para la destilería» con el 135 cumpleaños de su fundación en 1884 por lo que «lo celebraremos dentro del festival con sorpresas para los participantes del FiestoRon».

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, ha celebrado esta nueva convocatoria del evento, del que como ha destacado se sienten «orgullosos y satisfechos» en el equipo del Ayuntamiento, ya que «se cumplen cuatro años desde el compromiso de 2016 con este evento multitudinario rock en agosto».

Para el regidor aruquense este año será «una ocasión especial» en la que «se celebra un importante aniversario de Arehucas, una empresa que está fuertemente ligada a la ciudad» y que va de la mano de «uno de los mejores festivales a nivel regional».

Los días 9 y 10 de agosto, Arucas «es epicentro de los festivales de música en Canarias» y desde la corporación local se sigue «apostando por este tipo de eventos que son seña de identidad del municipio, con la imagen de la iglesia de Arucas y la promoción de la ciudad como lugar de encuentro de la cultura y la música» al que llegan «vecinos de Arucas, de la isla y también de Península y diferentes partes de Europa».

Además, ha adelantado que este año se realizará un «estudio de impacto económico del festival para el municipio» para evaluar los ingresos derivados del evento y su repercusión y que «se firmará un nuevo convenio» para que antes de que se cumpla el vigente se pueda rubricar el siguiente, con la intención de consolidar en el tiempo el FiestoRon.