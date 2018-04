Hernández: «Los músicos de jazz canarios somos una piña»

El guitarrista vive con un pie en Barcelona y otro en Canarias, lo que le permite mantener fuertes lazos profesionales con los músicos canarios. De hecho, ha trabajado con Kike Perdomo, Charlie Moreno, Aridane Martín o Takeo Takahashi. «Los músicos de jazz canarios somos una piña y somos bastantes. Intento montar proyectos con músicos de aquí. Tienen una calidad excepcional y me gusta ofrecer música con la gente de aquí. Es donde me siento orgulloso de mostrar algo de lo que hago», dice.

Carencias y retos.

Octavio Hernández puede decir que ha cerrado el círculo. En 2001 empezó a estudiar en Taller de Músics y ahora da clases en la prestigiosa escuela. «Por suerte puedo decir que vivo de la música entre la docencia y los conciertos. Es duro. No es una profesión fácil, pero estoy contento de dedicarme a algo que me llena y me gusta».

En España, afirma, un músico de jazz no puede vivir solo de su actividad creativa; en parte, porque las instituciones no apoyan el género, y también porque «hay que preparar al público a tener más calma y dedicar tiempo a este tipo de música que no es tan sencilla. Con cariño y esfuerzo, la recompensa que tienes escuchándola es muy grande», añade el músico empeñado en ganar adeptos al género.

La escasez de clubes es otro obstáculo. «Los grandes festivales duran tres días y, cuando terminan, está la realidad: faltan locales en condiciones para actuar en términos laborales aceptables», se lamenta.

En Canarias ocurre lo mismo. «Haría falta una red de locales y clubes que brinde una oferta continuada y de calidad. Paralelamente, habría que crear un buen sistema educativo en cuanto al jazz y la música moderna. Se ha avanzado bastante pero estamos muy por detrás respecto a capitales como Barcelona o San Sebastián, con Musikene». De lo que no tiene duda es del talento musical canario. «En Barcelona, cuando se habla de un músico canario ya se le presupone un nivel. Es un orgullo», sostiene.