Héctor Muñoz pone música a 12 poemas de Alonso Quesada en el centenario de su muerte La composición musical se estrena este viernes, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, con entrada libre

Música y literatura se dan la mano en 'Alonso Quesada. 12 preludios para piano', una obra del compositor grancanario Héctor Muñoz que rinde homenaje al legado de este autor fundamental de la literatura canaria del siglo XX.

El estreno tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre a las 19.00 horas en el Teatro Guiniguada. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cuando se cumplen cien años del fallecimiento de Alonso Quesada, el creador —autor de música para teatro, cine y televisión en España, Estados Unidos y Europa— ha compuesto 12 preludios para piano solo inspirados en poemas de Quesada con el propósito de contribuir a la difusión de su obra a través de la música.

En este Año de las Letras Canarias 2025 dedicado a Alonso Quesada, «la adaptación de sus poemas en forma de preludios pianísticos permite acercar su obra a un público más amplio y generar un diálogo entre la literatura y la música», señala el compositor, quien espera poder poner próximamente en escena esta propuesta.

Juan Francisco Parra ha sido el encargado de grabar estas piezas para piano.

'Un amigo ha partido esta mañana', 'Oración de todos los días', 'A Luis Millares' o 'La luna está sobre el mar' son algunos de los textos escogidos por Héctor Muñoz. La selección de los poemas responde a un propósito claro: el creador grancanario ha querido condensar los grandes temas de la obra poética de Quesada: amistad, infancia y muerte.

Las partituras de estos 12 preludios forman parte de la publicación 'Camino, siempre la última palabra. Una Antología dispersa y musical de Alonso Quesada', editada por Mercurio Editorial, que contiene una cronología y una selección de poemas realizada por Victoriano Santana Sanjurjo y se cierra con la música escrita por Héctor Muñoz.

Muñoz realizó sus estudios de Piano y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, y posteriormente comenzó a formarse como compositor para audiovisuales.