Un halo de esperanza multidisciplinar desde el 'Cuarteto para el final de los tiempos'

En manos de los nazis, en un campo de concentración en el que la vida de los prisioneros no valía nada y con la muerte desatada a su alrededor, el compositor francés Olivier Messiaen fue capaz de crear una pieza musical bella, emblemática desde su estreno y a la vez cargada de esperanza. Ese 'Cuarteto para el final de los tiempos' ve la luz de nuevo este domingo, a partir de las 20.00 horas, en la sala Miller del parque de Santa Catalina de la capital grancanaria, gracias a un espectáculo multidisciplinar en el que convive la música, la danza, la narración teatralizada y la electroacústica.

Esta novedosa propuesta nace del impulso del pianista grancanario Sergio Alonso, que conforma el cuarteto musical junto al violinista Pablo Guijarro, el violonchelista Carlos Rivero y el clarinetista Radovan Cavallin, los tres miembros de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El músico Takeo Takahashi asume la vertiente electroacústica, mientras que la danza tiene como protagonistas a los bailarines Violeta Vargas y Josué Espino. Como narradora figura la actriz Paola Morales, el director Nacho Cabrera aporta sus conocimientos escénicos, mientras que Juan José Laforet llevará a cabo una introducción previa para situar a los espectadores.

«Se me ocurrió a raíz de la pandemia. Pensaba que había que hacer este 'Cuarteto para el final de los tiempos' porque se compuso en unas circunstancias dramáticas, cuando Olivier Messiaen estaba en el campo de concentración en Görlitz, donde tuvo la suerte de encontrarse con un nazi que era melómano y que dadas las circunstancias, lo trató bien. Lo conocía por su trayectoria y lo trató más o menos bien para que compusiera música. Seguramente para utilizarla como propaganda nazi, pero eso nunca se ha demostrado», avanza Sergio Alonso, responsable de la idea original de este espectáculo.

«Messiaen vio que entre los internos del aquel campo de concentración nazi había un violinista, un violonchelista y un clarinetista, por lo que se puso a componer un trío. «Finalmente optó por un cuarteto, en el que él mismo tocaría el piano», subraya Sergio Alonso.

«Tras la pandemia decidí darle una vuelta porque vi que era el momento idóneo, por lo que ocurre en el planeta y también por la pérdida de valores que observamos a día de hoy en la sociedad, donde se están perdiendo cosas como la lealtad, el respeto, etcétera. Messiaen lo compuso en un momento de drama y ahora creo que estamos en un momento dramático para el planeta y muchos seres humanos. Además, todos en algún momento hemos sido prisioneros como él. Prisioneros de nuestras emociones y lo que hemos buscado es mostrar esos encierros personales», subraya Alonso.

La actriz Paola Morales destaca que a pesar de todo el horror que rodeó la pieza en su gestación y desarrollo, se atisba un halo luminoso que se fortalece con los textos a los que ella da vida durante este espectáculo. «Los textos han sido adaptados, porque fueron las anotaciones que el propios Messiaen escribió sobre cada movimiento. Yo pensaba en un principio buscar algo más sobre aquel momento histórico, porque hubo muchos artistas que lo padecieron. Pero creo que lo importante es contar al público lo que Messiaen pensaba de cada uno de los movimientos de la obra», apunta la artista grancanaria.

«Los textos ayudan a escuchar, es lo que me pasó a mí. Yo no conocía la obra, pero durante el primer ensayo, cuando escuché a este estupendo cuarteto, entré en el texto y me quedé fascinada. Entras en ese mundo de la naturaleza que quería el compositor. Pensaba que vivía el fin de los tiempos, estaba dispuesto a morir, pero quería dejar un mensaje de paz y serenidad al mundo, a pesar de la situación en la que se encontraba. Es un mensaje de belleza, esperanzador. De belleza conectada a la vida y a la naturaleza», señala Morales.

Compleja y muy rica

Desde un punto de vista musical, Sergio Alonso es todo elogios hacia esta pieza. «Hay que andarse con cuidado si decimos que es la mejor composición de música de cámara de la historia, porque hay muchas brillantísimas. Pero sí te puedo asegurar que es la más emblemática, por el contexto en el que se desarrolla. Musicalmente es de una riqueza brutal, que conoces cuando te metes dentro. Hay que meterse muy adentro para disfrutarla y descubrir todo lo que contiene desde un punto de vista musical», asegura.

Alonso fue pianista de la OFGC durante 23 años y en esa etapa entabló muy buena relación personal con Radovan Cavallin y Carlos Rivero, que en cuanto los contactó se sumaron al proyecto. Reconoce que contaba con muy buenas referencias del violinista Pablo Guijarro, que entró en la formación que gestiona el Cabildo de Gran Canaria cuando él se marchó. «Fue un reto tremendo para él, porque la ha montado en poco más de un mes y la obra es muy complicada. El nivel de entrega ha sido espectacular y se ha ganado todo mi respeto», subraya.

Sergio Alonso recuerda que durante su paso como director del Conservatorio impulsó proyectos multidisciplinares como un montaje histórico de la ópera 'Così fan tutte' de Mozart en el Teatro Pérez Galdós. «¿Para qué hacer un concierto de esta complejidad si al final solo lo van a ver diez personas? Ahora hay que mandar el arte a toda la sociedad, tenemos que ponernos en el lugar de cada uno que lo va a recibir. Unos lo harán desde la danza, otro desde la palabra, la música, otra de la electroacústica de Takeo Takahashi o la presentación de Juan José Laforet. Todo forma parte de un puzzle», defiende.

Bailando desde una emoción propia

Violeta Vargas y Josué Espino protagonizan la parte de danza contemporánea. «Me costó mucho ponerme en el lugar de Messiaen, porque no conseguía empatizar del todo con unas emociones tan crudas. Me gusta crear desde mi propia emoción, porque si no lo hago, no transmito de forma honesta las emociones que lleva el movimiento. Cuando empecé a escuchar la música, me costó entenderla, tiene muchos cambios y no tiene un curso lineal», reconoce Vargas.

Se vio en la encrucijada de optar por «impresionar desde el virtuosismo» o «transmitir de verdad las emociones». Para lograr lo segundo miró hacia su interior. «No he vivido nada como lo de él, evidentemente, pero he tirado de recuerdos, de cosas con una cierta oscuridad y de ahí ha salido un baile dramático y crudo», avanza Violeta Vargas.