El gran sueño de Elena Mesa

El talento canario, en distintos géneros musicales, sigue irrumpiendo con muchísima fuerza en los últimos años y la nómina de artistas continúa ampliándose. Uno de los nuevos rostros de las islas que está asomando su cabeza en este mundo es la grancanaria Elena Mesa. La música siempre ha estado ligada a su vida, como ella mismo reconoce. «Siempre he cantado a pleno pulmón por toda mi casa, desde pequeña tenía clarísimo que quería dedicarme al mundo de la música. Mi familia me apoyó desde el principio apuntándome a clases de canto, guitarra y piano, y fueron muy insistentes en que me formase profesionalmente. Más adelante me fui a estudiar a Londres un grado en La Industria de la Música y esto me ayudó muchísimo a crecer como artista y persona», destaca.

Todo ese talento que lleva dentro comenzó a expresarlo en canciones a partir del año pasado y poco a poco el nombre de Elena Mesa empieza a sonar cada día con más fuerza, con un estilo muy personal. «El año pasado, por fin, empecé a sacar música después de unos años creando contenido, y saqué 'Desnúdame', un tema que tuvo mucha repercusión ya que era muy esperado por todos mis amigos y familia. Para mí, guarda un hueco muy especial en mi corazón, ya que fue la primera canción de la que me sentía muy orgullosa por haberla sacado adelante. Más tarde llegó 'Rogando' que es puro empoderamiento y que suelo escuchar cuando necesito un recordatorio de quien soy y de que soy capaz, y a continuación 'Amor moderno' con la que suelo echar una o dos lágrimas», afirma.

Estos tres singles han marcado un poco la trayectoria musical de esta joven grancanaria. «Estos tres singles marcaron el comienzo de algo súper bonito y emocionante para mí, y fue justo entonces cuando decidí mudarme a Madrid. Este año ha estado lleno de cambios y de adaptación, he ido creando mucha música, conociendo a artistas y productores increíbles y encontrando y madurando mi estilo. 'No es tan fácil' hace su debut en Madrid abriendo el camino para todos los nuevos trabajos en los que estoy poniendo muchísima pasión y esfuerzo. Ahora mismo estoy trabajando en un EP y en varias colaboraciones. Siento que por fin he encontrado el sonido que buscaba y que cada vez puedo expresarme con mayor claridad».

Elena Mesa es una cantante y compositora con una propuesta original y un código y lenguaje muy particular que conecta con el público de inmediato. Explora sus distintas influencias musicales para ofrecer en su música una mezcla de sonidos r&b, soul y pop contemporáneo donde despliega su identidad con un estilo vocal cálido y sensual lleno de matices.

«No soy muy fan de definir mi estilo ya que me gusta pensar que va cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Me encanta sacar inspiración de otros estilos que no se parezcan mucho al mío y experimentar con sonidos nuevos y poco comunes. Sinceramente creo que mis nuevas canciones reflejan esto un montón y que van a impactar bastante por ese mismo motivo. Pero palabras como r&b, pop, soul son las que más se acercan a describirme», relata cuando define su propio estilo.

No solo en los temas, sino en sus videos, Elena Mesa se muestra tal y como es ella, con un empuje y una garra descomunal y con unas ganas terribles por hacerse un hueco en un mundo muy complicado, pero ella tiene los pies en el suelo y una filosofía de vida muy clara. «Sueño con poder seguir disfrutando del proceso de crear música y arte toda la vida, así como compartir con mucha gente lo que me hacen sentir por la música y que puedan verlo a través de mis canciones. A pesar de ser una industria muy competitiva y arriesgada, también es un mundo muy avaricioso y una vez entras no vas a querer volver atrás, bueno al menos eso es lo que me pasó a mí. Mis pilas están cargadas y listas para arrasar con todo. Este mundo no está hecho para la gente que se lo tiene que pensar, sino para la que ya está lista para ir a por ello con todas sus fuerzas, y yo lo estoy».

En las plataformas musicales habituales se podrá disfrutar de la música de Elena Mesa y de sus cuatro singles actuales: 'Desnúdame', 'Rogando', 'Amor moderno' y 'No es tan fácil'. Continúa moviendo hilos y proyectando lo que será su EP, así como otras novedades que próximamente irá revelando. A través de su Instagram -@elenamesag-, con casi 14.000 seguidores, la cantante grancanaria informa de todas sus novedades.

La música sigue impregnándose del talento canario, con muchos jóvenes que se abren paso en el panorama musical nacional a base de un gran sacrificio y una enorme pasión.