Gran Canaria vibra con el regreso a los 90

El festival 'Love the 90's' reunió este sábado a 15.000 personas en una noche mágica en Siete Palmas | Seis horas para no dejar de cantar y bailar con canciones que marcaron una época inolvidable

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:10 | Actualizado 12:21h.

Los 15.000 incondicionales de los noventa que este sábado asistieron a 'Love the 90's' en el Anexo Estadio Gran Canaria pudieron comprobar en primera persona que es posible vivir lo mejor de toda una década en un solo día y sentirse nuevamente joven bailando. Era la primera vez en la historia del festival, desde 2017, que el espectáculo se celebraba en Gran Canaria, y el éxito fue rotundo y abrumador.

'Love the 90's' es el mayor festival dedicado a la década de los noventa a nivel mundial. El público disfrutó de lo mejor del dance, del pop/rock y los hits del verano de aquellos maravillosos años, permitiendo revivir la música de una etapa muy especial donde se dieron grandes temas que perduran a lo largo de los años. Miles de espectadores se han enamorado en las ediciones anteriores del diseño de los escenarios, el ritmo sin pausa que alterna actuaciones en directo y djs, las coreografías, los efectos especiales y un enorme despliegue audiovisual.

Sharemusic! preparó para la cita un festival único en la isla con un escenario diseñado por los mejores equipos especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de Europa. La puesta en escena de los artistas contó con increíbles efectos de iluminación y láser, comprobando el público que el festival cuenta con todos los elementos que ya forman parte del imaginario colectivo de la década de los 90.

Momentos del espectáculo. PRENSA ILR GC 2025_Teresa Elvira Berkel

El despliegue audiovisual sirvió de marco para las estelares actuaciones de los grandes nombres de los artistas musicales de la década de los noventa como Gala, Corona, Sonique, Daisy Dee de Technotronic, Paradisio, Chimo Bayo, King África, Rebeca, Abel de SBS y Sensity World. El ritmo sin pausa continuaba con las sesiones de baile de los Jumper Brothers y el hilo conductor lo llevó Fernandisco, la voz radiofónica por excelencia de los 90 en España.

El proyecto estuvo patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema «Islas Canarias Latitud de Vida», el Cabildo de Gran Canaria bajo el lema «La Isla de mi Vida« y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante la marca «Promoción Las Palmas de Gran Canaria».