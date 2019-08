Gil redescubre y cataloga el repertorio para trompeta y órgano

Esta investigación, en la que ha empleado diez años, ha quedado plasmada en su tesis doctoral para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que el sello Editorial Académica Española ha publicado con el título de Repertorio para trompeta y órgano de compositores españoles.

Este volumen se presenta el próximo miércoles, día 7 de agosto, en un acto que arrancará a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura del municipio grancanario de Firgas. El propio Sebastián Gil abordará una de las piezas catalogadas, acompañado en el órgano por Sergio Alonso.

El punto de partida de este proyecto, explica Gil desde Grecia, donde participa en un concierto al aire libre, fue un momento concreto de su carrera. «Hice mucho concierto de trompeta y órgano, aprovechando los órganos que restauró en la isla el Cabildo de Gran Canaria. Además, en las giras me pedían tocar ese repertorio y solo encontrábamos cosas del barroco y del renacimiento. Las demás no eran válidas, porque no eran originales», rememora.

Ante ese panorama, optó por «investigar y redescubrir» un repertorio que alcanza las «48 obras». «La última obra que incluyo es de 2014. He apostado por una catalogación, porque muchas de esas obras no están editadas ni estrenadas. Es algo que pasa mucho en España y en todo el mundo. Solo cinco de las que catalogo figuran en una librería de internet», asegura.

Su volumen, explica, aporta una información muy valiosa para «instrumentistas, investigadores y musicólogos». «Aporto información sobre cada una de las piezas y del 98% de las mismas no se tenía conocimiento», subraya.

En esta publicación, Sebastián Gil no valora la calidad de las distintas composiciones, porque, apunta, no es el objeto de su investigación, pero sí que las cataloga por «el nivel de dificultad» y por el tipo de órgano para el que fueron creadas. De todas formas, reconoce que entre las mismas hay «de todo», algunas muy brillantes y otras con una calidad menos excelsa.

La pieza más antigua que ha incluido en Repertorio para trompeta y órgano de compositores españoles data de 1975. «Las anteriores que he encontrado no son originales, sino arreglos, meros ejercicios corales o piezas de las catedrales a partir de otras anteriores», explica.

Esta circunstancia es universal. «No existe casi nada en casi ningún lugar. La trompeta entró en declive y los compositores la ignoraron hasta que se inventó el pistón, en el siglo XIX», dice.

Entre las curiosidades con las que se topó durante este proceso de investigación figuran dos obras que menciona en su volumen, pero cuyos autores no le han dado permiso para catalogarlas. «Son contemporáneas y creo que muy brillantes, pero ellos no las consideran así. Es algo propio de los compositores», dice entre risas el trompetista y director de la Gran Canaria Big Band.