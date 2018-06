Ganándose un hueco en la Orquesta

«Después de clase, cada martes, me voy a casa con la mochila llena de emociones, porque cada uno de ellos es distinto y cada uno de ellos tiene su historia», explica el coordinador artístico de este proyecto, Nebojsa Milanovic. Él, junto a Pablo Guijarro, se encarga de enseñarles a tocar el violín. El resto de los docentes implicados en el proyecto son Christiane Kapp, Piroska Doughty, Christian Thiel, Holger Schade, David Lacruz y Marcela Garrón. «Ellos aprenden y nosotros aprendemos de ellos. Les pasamos nuestra experiencia, todos somos profesores en la Academia de la Fundación OFGC, pero trabajar con personas con discapacidad es algo nuevo para nosotros», dice Milanovic.

Su objetivo es crear una formación orquestal que, a finales de noviembre, ofrezca un concierto junto a músicos profesionales. «Este es un proyecto pionero. A nivel mundial hay una tendencia de introducir la música en la vida cotidiana de las personas con discapacidad intelectual, pero lo que intentamos hacer es introducirlos a ellos en la vida de una orquesta sinfónica. Enseñarles no solo a tocar un instrumento, sino formar una pequeña orquesta», explica Milanovic sobre un recital en el que el profesor de Composición, Daniel Roca, tendrá un papel esencial creando una pieza que «canalice sus capacidades en un producto artístico que integre lo que ellos pueden hacer con músicos profesionales. La emoción -asegura- es la misma en unos y otros. Las capacidades, distintas, pero se pueden integrar», dice el compositor.

Fernando preferiría aprender a tocar el piano o el violín, pero le asignaron la trompeta por sus dotes. Confiesa que le encantaría llegar a tocar como un trompetista «profesional y curtido». Por eso acude todos los martes, aunque estaría dispuesto ir a clase dos días a la semana. «Tienes que ensayar, ensayar, dale que te pego, dale que te pego... para conseguirlo», comenta el joven que junto a Fran y Desirée siguen las instrucciones de su profesor David Lacruz.

A Desirée se le está resistiendo la trompeta. «Los demás instrumentos me salen mejor. Este se me está poniendo chulo. Pero me gusta venir. El profesor tiene mucha paciencia», explica la alumna que empezó la clase algo malhumorada por un pequeño incidente y que, a medida que intentaba dominar su instrumento, se le iba olvidando.

«Son dispuestos, alegres, receptivos y te sorprenden», comenta Marcela Garrón sobre la naturalidad con la que se enfrentan a los instrumentos. Ella entiende que lo «importante no es que lo hagan perfecto, sino que en el camino desarrollen capacidades y que estén felices».

Y parece que lo son porque, según Alberto Quintana, «no fallan. Soy el encargado de pasar lista y es raro el día que falta alguno», dice el representante de Plena Inclusión Canarias, que agrupa a colectivos ligados a la discapacidad intelectual y que desarrolla este proyecto junto a la Fundación OFGC y la Obra Social La Caixa.