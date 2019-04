Funambulista se la juega en las islas

Las Palmas de Gran Canaria

El músico Diego Cantero (Murcia, 1982), más conocido como Funambulista, caminará por el alambre nuevamente para emocionar al público que asista a las tres citas canarias que a partir de este jueves protagonizará en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. «Siempre tengo ganas de volver a Canarias. Es un lugar donde me han tratado fantásticamente y la gente aprecia la música, en especial, la canción de autor. Es un lugar de referencia para llevar mis canciones porque el público sabe escucharlas», afirma el músico que el pasado mes de septiembre estuvo en Gran Canaria en el SUM Festival. «Espero volver pronto. De hecho, estamos cerrando algún concierto», comenta sobre la posibilidad de regresar a la isla redonda con un espectáculo en el que no tendrá que compartir tiempo y escenario con otras bandas.

La minigira canaria en la que se embarca hoy tiene un formato acústico y reducido. Cantero estará en el escenario con el guitarrista Tato Latorre y con Alejandro Martínez al piano. «Es un concierto en el que no llevamos un orden de lo que vamos a hacer. Tocamos en función de la cercanía de la gente. Vamos desarrollando el concierto a medida que avanza y el público puede ir pidiendo las canciones», explica durante una conversación telefónica.

En estos recitales presentará su último disco El observatorio, su cuarta grabación. «En cierta manera, es continuista. Eso es algo que tiene que ver con madurar y seguir aprendiendo este oficio. Es el disco de alguien que ya ha hecho unos cuantos más y que sabe cómo se hacen, de alguien que ha aprendido a desprenderse de los prejuicios a la hora de escribir las letras, de musicarlas y de arreglarlas. Cada canción tiene su personalidad y no tiene que ver con la canción de al lado», comenta el cantautor acerca del salto cualitativo que ha supuesto este trabajo discográfico.

Su música podría enmarcarse en un pop con sonoridad de canción española. «En realidad no estoy cómodo con ninguna etiqueta. Encontraron una que no me disgusta: pop de autor. Ahí podríamos ubicarnos si fuera necesario, que no lo es», indica.

En cuanto a las letras, el amor es el tema que acapara gran parte de su música. «Sí, pero el amor bien entendido. No el amor de te quiero mucho... El amor a una ciudad, a un oficio, a un momento, al pasado, a un recuerdo... Todas las canciones del planeta hablan de amor, las mías también», comenta sobre este aspecto de unas composiciones que también ha compartido con otros colegas. «Estoy orgulloso de todas las canciones que escribo para otros artistas y de que me permitan que entre en su universo. Algunas han sido éxitos, tanto en España como fuera, y me acercan a un montón de gente. Abel Pintos ganó en Argentina el Gardel de Oro con Aquí te espero», recuerda.