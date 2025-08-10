El FiestoRon se despide hasta el 2026
Huecco puso el broche final en la madrugada de este domingo a la entrega de este año.
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00
Los ritmos bailables y divertidos que propone en sus conciertos Huecco fueron los encargados, ya bien entrada la madrugada de este domingo, de poner el colofón al FiestoRon, festival que se despidió hasta el año que viene donde volverá a congregar a sus incondicionales en pleno casco del municipio grancanario de Arucas.
Más de 25.000 personas parason por las dos jornadas de conciertos de esta consolidada cita musical del verano grancanario y de todo el archipiélago, ya que cuenta con espectadores que se desplazan desde otras islas para disfrutar de su música en directo y de su gran ambiente.
La Guardia, una de las bandas de referencia del mejor pop español de los años 80 y 90 fue la encargada de abrir la tanda de conciertos previstos para este sábado. Hizo las delicias de los presentes repasando sus principales éxitos y dando a conocer algunos temas nuevos.
Los valencianos Los Zigarros continuaron con la fiesta sobre el escenario antes de dar paso al contundente directo de los mexicanos Molotov, grupo estrella de esta segunda jornada que se hizo especialmente popular con su controvertido tema 'Puto'.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.