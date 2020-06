Fallece el cantante Pau Donés a los 53 años

Cinco años en la pelea

Pau Donés hacía público el primero de septiembre de 2015 que le habían operado de un cáncer de colon, lo que le obligó a cancelar los conciertos de la gira programados en España y América. El 5 de abril de 2016 anunció en su cuenta de Twitter que había superado la enfermedad, pero sólo unos meses después sufrió una recaída.

La dura batalla contra la patología le obligó en octubre de 2018 a dejar la música de manera indefinida y centrarse en su salud. En una entrevista reciente aseguraba que «a los enfermos con cáncer la muerte no nos persigue, la llevamos dentro».

Son muchas las felicitaciones que ha recibido por este nuevo trabajo. Entre ellas una muy especial, la del actor Dani Rovira, que también lucha contra un cáncer en estos momentos. «Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme», comienza su extenso texto que llegó ha compartir a través de su cuenta de Instagram. «Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto», continúa el intérprete malagueño.

Donés quiso agradecer la extraordinaria acogida con unas palabras para sus seguidores: «Por todo lo que me dais os estaré siempre agradecido». Si bien, la letra de la canción ya es un continuo canto de agradecimiento a la gente: ‘Eso que tú me das es mucho más de lo que pido/todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido/por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía/eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena/gracias a ti, seguí remando contra la marea’.

Esto fue de las últimas cosas que escribió en sus redes sociales.