Fábrica Fest Plus, una oportunidad de oro para descubrir a jóvenes talentos La 8ª edición recorrerá todas las islas durante el mes de octubre y arranca este sábado con 'La Puntilla Viva'

Fábrica La Isleta cumple ocho años de vida y vuelve a festejar su aniversario con la celebración del Fábrica Fest Plus, un festival itinerante y multidisciplinar que recorrerá toda Canarias. El proyecto Fábrica La Isleta nació con la intención de potenciar y descubrir a jóvenes canarios, y esa idea sigue muy viva, y este festival sirve para poner en valor todo ese trabajo.

En la nueva sede de Fábrica La Isleta, en el polígono industrial de Las Torres, se presentó ayer la octava edición de Fábrica Fest Plus, con la presencia de José Alberto Medina, director del festival y fundador de Fábrica La Isleta, Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, y Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

La nueva edición del Festival, que tendrá lugar desde el día 1 al 31 de octubre, ambos inclusive, presenta un cartel con 145 artistas invitados y presencia en todas las islas. El Fábrica Fest Plus se convierte durante el mes de octubre en un foro de expresión cultural con inquietud por exponer, difundir, compartir, disfrutar y conocer el patrimonio cultural, favoreciendo la comunicación cultural entre artistas y comunidades representantes. La programación de esta octava edición contempla un amplio abanico en el que tienen cabida talleres, danza, conciertos, teatro, presentaciones de libros, pintura, etc. Toda la programación de Fábrica Fest Plus se puede consultar en www.fabricaisleta.com.

Este sábado arranca una edición con cerca de 50 eventos y que se desarrolla en distintas ubicaciones de las islas. Durante todo el mes de octubre llega una gran oportunidad para disfrutar de la gran calidad musical que hay en Canarias, aderezada con artistas nacionales e internacionales de un gran nivel.