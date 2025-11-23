Eterna Fest: un lugar para volver a sentir INFECAR acoge, los próximos días 28 y 29, un festival innovador que combina la pasión por la música actual y del recuerdo con un montaje técnico de primer nivel

Gran Canaria se prepara para vibrar con una de las propuestas musicales más potentes, emotivas y técnicamente ambiciosas que verá la Isla en 2025. Eterna Fest llega los días 28 y 29 de noviembre, instalado en las carpas de INFECAR, con un objetivo claro: fusionar música actual y del recuerdo a través de tributos de altísima calidad que no solo recrean conciertos legendarios… sino que despiertan en el público emociones que creían olvidadas.

Con barras, food trucks y un espacio acondicionado para la inmersión total, Eterna Fest aspira a convertirse en un punto de encuentro entre generaciones, pero especialmente entre los que, según Fernando Santana, miembro de la organización, «llevan demasiado tiempo sin un evento que hable su mismo idioma musical».

La visión de los organizadores ha sido clave para dar forma a este concepto. En conversación con este medio, Santana deja claro que Eterna Fest no es un evento más: es una reivindicación emocional.

«Nos dimos cuenta de que había una generación, o mejor dicho, dos, que estaban huérfanas. Millennials y Generación X crecieron con bandas que definieron quiénes fueron, quiénes querían ser y cómo entendían el mundo. Pero aquí, en Canarias, hacía mucho que no se les ofrecía un espacio donde reencontrarse con esa identidad sonora. Eterna nace para devolverles ese lugar», expuso.

Para Santana, lo que el público vivirá esos dos días no es solo música, es memoria viva: «Cuando escuchas 'In the End', 'Plug In Baby', 'Toxicity' o 'Around the World', no estás oyendo canciones… estás volviendo a entrar en tu cuarto a los 16 años, estás volviendo al primer coche que compartiste con tus amigos, estás recordando la primera vez que un tema te erizó la piel porque hablaba de ti. Eterna es eso; un festival que te devuelve a ti mismo».

El organizador insiste en que, aunque se trate de tributos, la calidad técnica y emocional del 'line up' coloca al festival en un plano diferente. «Aquí no hay imitadores: hay artistas que llevan años estudiando, perfeccionando y honrando la esencia de bandas que marcaron a millones. Son proyectos serios, profesionales y con un respeto absoluto al legado original. La gente va a sentir que está viviendo conciertos que jamás pensarían volver a experimentar», expone un Santana que tiene un objetivo claro: despertar el orgullo generacional. «Queremos que la gente venga y diga: 'Sí, esta fue mi música. Esto fue lo que me hizo vibrar, llorar, crecer'. Queremos que se abracen, que canten a gritos, que recuerden quiénes eran… y que descubran que esa emoción sigue ahí, intacta».

Además, para Santana, INFECAR es el escenario perfecto: amplio, cómodo y preparado para un despliegue técnico de alto nivel. Pero lo que más le mueve es una idea que se ha convertido casi en lema del festival: «Hay recuerdos que merecen ser escuchados en vivo», dice.

Eterna Fest es un festival que respira nostalgia, pero que se proyecta hacia el futuro. Un festival que celebra a quienes crecieron entre guitarras distorsionadas y sintetizadores futuristas. Un festival que promete emoción, convivencia y noches de esas que se quedan grabadas «en la retina y en el pecho».

Linkoln Park (Linkin Park)

El viernes lo abrirá Linkoln Park, un tributo que rinde homenaje a la mítica formación estadounidense Linkin Park, capturando su energía, potencia y emoción con una fidelidad sorprendente. Han actuado en salas de renombre y festivales por todo el país, siendo especialmente destacada su participación en eventos internacionales, como los realizados en sus recientes visitas a Paraguay y Brasil.

Kristóf7s

Kristóf Nagy, AKA Kristóf7s, es un artista de renombre internacional; doble campeón mundial de 'Loop Station'. Este músico húngaro, multi-instrumentista y beat-boxer, presentará en el Eterna Fest un set electrónico lleno de temas muy conocidos dentro del rock, el punk y el metal, llevándolos a una perspectiva nueva y nunca antes escuchada, todo hecho en directo en el momento.

Cinco Grados

Cinco Grados es sinónimo de diversión. La banda grancanaria se ha hecho un nombre en el circuito local gracias a su potente y frenético directo. En sus imprevisibles conciertos disparan toda su artillería con hits de bandas como Wolfmother; The Strokes; Jet; The Black Crowes; Black Keys; Audioslave; The Hives; Franz Ferdinand; Kings of Leon; Pearl Jam...

Robot Rock Alive (Daft Punk tribute)

Como uno de las grandes actuaciones en este festival, presentamos, por primera vez en Canarias, el proyecto 'Robot Rock Alive', formado por dos productores y profesionales de la música, que nos trae de vuelta la experiencia de la gira 'Alive 2007', que asombró al mundo de la mano del dúo francés Daft Punk. Y lo harán en directo, con toda su potencia sonora y también con un despliegue audiovisual espectacular. Los catalanes recalan en Gran Canaria tras su paso por salas emblemáticas como Razzmatazz (Barcelona) y La Riviera (Madrid) o en sus exitosas visitas a países como Bélgica o Turquía.

Armenian (System of a Down)

Armenian, la explosiva banda tributo a System of a Down más longeva de España, se ha consolidado como una de las propuestas más fieles y contundentes del panorama nacional. Formada por cuatro músicos de gran nivel, Armenian ofrece una descarga de energía brutal en cada concierto, reviviendo con precisión quirúrgica la intensidad, el caos melódico y la fuerza política que caracterizan al legendario grupo armenio-estadounidense.

Uprising (Muse)

Uprising es una brillante banda tributo a Muse, que se ha ganado el respeto del público y de la crítica por su asombrosa fidelidad sonora; puesta en escena cuidada al detalle y una energía en directo que roza lo sobrenatural. Uno de sus mayores logros fue recibir el reconocimiento directo del propio equipo oficial de Muse, que destacó su ejecución y pasión como una de las mejores del circuito europeo de tributos.

BAM DJ

BAM conecta con el público a través de sets enérgicos, descarados y cargados de personalidad, donde el house se encuentra con guitarras eléctricas y ritmos alternativos sin pedir permiso. Con más de 12 años de trayectoria, su recorrido internacional ha sido clave para definir su estilo. Ha sido DJ residente en salas de Manchester (UK) y ha llevado su música a países como Australia, Sri Lanka y por toda la geografía española, incluyendo festivales de renombre como Sonorama Ribera.