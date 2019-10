Estíbaliz: «El Consorcio y Los Sabandeños son grupos legendarios»

Preguntada respecto a la capacidad del cuarteto vasco para hacerse oír frente a las voces del abultado grupo folclórico canario, ríe nerviosa. «No tengo ni idea. No te digo que no me preocupa. Cuando los escucho para ensayar, digo: ¡madre mía!, no se nos va a oír. Menos mal que siempre hay mimbres técnicos para hacer que se equilibre. Después de cantar nuestra parte, cantaremos todos juntos, a ver quién puede más», dice risueña e ilusionada con la idea de volver a Gran Canaria, de donde era su suegro, el aruquense Juan Blanco. «Por eso me resulta un lugar entrañable. Siempre recordaré su profundo acento canario, aunque llevaba 40 años fuera de Canarias», rememora.

Además, Estíbaliz Uranga confiesa estar encantada con la propuesta de su mánager, Juan Senabre, de «unir en un mismo escenario a dos grupos legendarios, con mucha historia detrás. Será algo peculiar», añade.

El concierto tendrá dos partes; una protagonizada por Los Sabandeños y otra por El Consorcio y, al final, ambas formaciones interpretarán cuatro temas muy populares. «Estamos muy ilusionados porque será algo especial. En Canarias, a Los Sabandeños se les conoce de sobra, a nosotros bastante menos. Va a ser un bonito día musical», afirma la cantante sobre un recital que augura «largo».

El Consorcio brindará un repertorio infalible. «Cantamos los temas que sabemos que la gente quiere escuchar. Tenemos muchas más canciones que podíamos cantar. Siempre hay que elegir. Pero sabemos que las elegidas tienen valía y que van a gustar. Se quedan muchas en el tintero. Si cantáramos todo lo que la gente recuerda, el concierto sería demasiado largo».

La artista dice que el secreto de mantener un proyecto artístico tantos años no tiene que ver con los lazos familiares de sus integrantes, sino con tener objetivos musicales compartidos. «Desde Mocedades hasta ahora hemos pasado muchas fases. Sergio y yo estuvimos los primeros años de Mocedades y lo dejamos. Estuvimos 15 años cantando a dúo y luego formamos El Consorcio, que lleva 26 años funcionando. El grupo se formó porque teníamos ganas de volver a cantar juntos. Nos juntamos no porque fuéramos familia, sino porque el proyecto nos gustaba», comenta la cantante cuya vocación ha heredado su hija María Blanco, vocalista de la banda de pop rock Mäbu, algo que le agrada y le inquieta a partes iguales. «Me alegra cuando me dice que le va bien y tiene bolos y, cuando no tiene el trabajo que debería tener, me preocupa. El grupo es muy estable y está bien parido. Txarlie y María son grandes intérpretes y, para lo jóvenes que son, hacen un gran trabajo. La admiro», dice con orgullo de madre Estíbaliz que observa atentamente las nuevas formas de difusión de la música.