Esta canción te levantará el ánimo

‘Otro día, otra lista de agradecimientos... recuerdo cuando nos besamos...’. No puede ser más adecuada la letra de esta fantástica ‘Better Man’ (de los injustamente poco conocidos por estos lares Courteneers, una de las bandas favoritas de Morrissey) para hacernos reflexionar en estos tiempos extraños sobre lo que fue y lo que vendrá. Sobre cómo todo puede dar un vuelco en un segundo, cómo la incertidumbre puede devorarnos, pero siempre nos queda la voluntad de ser mejores personas cada día. Con una melodía perfecta para desgañitarse en la ducha, además. No me dirán que no lo tiene todo.

The Pogues - ‘If I Should Fall From Grace With God’

‘Un buen día’ no es más que eso, la modestísima crónica de bajos vuelos de un día fetén. Es el reverso mundano, cervecero y granaíno de la preciosísima ‘Perfect Day’ de Lou Reed -que bonita es un rato largo, pero en serio, Lou, ¿quién repámpanos considera que un día perfecto pasa por ir al zoo a ver a unos bichos tristes y enjaulados y dejarse caer por el parque a beber sangría?-. ‘Un buen día’ habla de esos días fabulosos que no sabíamos valorar y que ahora echamos tantísimo de menos, en los que todo estaba razonablemente bien, cuando desayunábamos en el bar de abajo, bajábamos a tomarnos unas cañas con estos en los bares de siempre y te reías con ellos. Cuando, en cualquier garito, por infame que fuera, le pedías al camarero este temón de Los Planetas y te ponías a cantarlo, a berrearlo, borracho y sudoroso, enhebrado del cuello con un buen colega. Qué ganas de estar otra vez con Eric (y con Alberto y con David y con Héctor y con Rafa y con Igor y con Martin...) hasta las seis y meternos cuatro millones de... cañas. O de lo que se tercie.

«Me he despertado casi a las diez y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora. Y ha merecido la pena. Ha entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo». Así, como canta Jota, deberían empezar todos los días. También estos tan raros que nos ha tocado vivir. Esta es una de esas canciones en las que quedarse a vivir para siempre. Uno está convencido de que durante los tres minutos y diez segundos que dura, entre guitarreos frescachones y subidones y bajonas emocionales, no puede pasar nada malo. Será por eso que estos días ando escuchándola en bucle. Visto lo visto, es más efectivo que una mascarilla. Ojo que no la recomiende la OMS.

Miedo da lo que podría haber hecho Shane MacGowan, el cantante de los Pogues, si hubiese tenido que pasar una cuarentena en sus tiempos mozos: su régimen etílico no parece lo más recomendable para sobrellevar estos días de confinamiento. Otra cosa es su música, ese folk irlandés pasado por el filtro del punk que tantas joyas nos ha dejado. En el repertorio de los Pogues abunda lo sentimental, como ‘Fairytale Of New York’, y también las explosiones de alegría borrachuza, como ‘Fiesta’, pero vamos a escoger un camino intermedio con ‘I Should Fall from Grace with God’. Es una canción de despedida de alguien a quien «ningún doctor puede aliviar», pero no tiene pinta de deprimir a nadie. A mí me trae recuerdos de noches de fiesta, de bailes desenfrenados y de conciertos inolvidables. Vamos, de esas cosas que haremos al salir de esta con más ganas que nunca.

Creedence Clearwater Revival - ‘Have you ever seen the rain?’