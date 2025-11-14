Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

El timplista ha publicado con Multitrack su último trabajo, 'Islópolis', que presentó este viernes en el Teatro Leal de La Laguna.

–¿Diría que hay tantas Canarias como estados de ánimo?

–¡Claro! Un territorio es la visión que tenemos de él y cómo nos relacionamos con su geografía y sus paisajes. La melancolía de una tarde de otoño en el norte de Tenerife o una mañana de verano en una playa de Fuerteventura son lo que nosotros percibimos de esos espacios físicos, que se convierten en lugares emocionales en la memoria. Esos paisajes emocionales terminan definiendo también nuestra manera de entender las islas.

–Advierte que 'Islópolis' se plantea como una ciudad sonora imaginaria, como una cartografía sonora de las islas. ¿Desde un punto de vista de la creación y composición cómo pueden atraparse en las cuerdas del timple los emblemas simbólicos de las islas contenidos en su idiosincrasia?

–Son pretextos para evocar sensaciones, recuerdos, deseos... Además, la propia historia, el espacio etnográfico y las viejas melodías nos hablan de lo que otros sintieron con esos mismos elementos. Al revisitar una melodía tradicional y traerla al presente, contamos el viento, el océano y el paso del tiempo a través de una cultura y un lugar.

–¿Qué aportaciones distintas o novedosas cree que suma su última entrega 'Islópolis' a su amplia discografía editada hasta la fecha?

–Más que una colección de novedades concretas 'Islópolis' supone la continuidad de un proceso de búsqueda: un capítulo más del trayecto que inicié hace años. Intento seguir encontrando una forma propia de narrar emociones con un instrumento humilde que, sin embargo, tiene una enorme capacidad expresiva. Además, me acompaña un equipo de músicos que enriquecen la obra con su visión, convirtiendo el proyecto en un viaje compartido, siempre más fértil cuando se hace en compañía. Si conseguimos emocionar a alguien con al menos una de las canciones, ya habremos cumplido nuestra misión.

–¿Cómo surgen y qué añaden a esta propuesta musical las colaboraciones con Cristina Ramos, Árgel Campos y Sergio García?

–Una de las cosas más hermosas que te proporciona la música es ir encontrando cómplices en el camino. Sergio García es parte de esa familia que vas haciendo con el paso de los años, un excelente percusionista y alguien que siempre ha puesto voz a mis discos. Le debo mucho y, una vez más, ha aportado a 'Islópolis' su genio y su voz. Cristina, además de una querida amiga, es una de las voces más sorprendentes que ha dado Canarias y aporta un toque de ternura en una canción que hice para su voz, aunque explora registros que no son habituales en sus espectáculos. En última instancia, Árgel es otro compañero con el que colaboro habitualmente, con mucho talento y una voz sedosa y enorme. En general, es importante complementar la propuesta instrumental con temas cantados, para dar más variedad de colores al disco. En este caso, creo que hemos conseguido salpicarlo de pinceladas brillantes con estas excelentes voces.

–¿Cuál de los 13 temas de 'Islópolis' le costó más concebir y por qué?

–Es difícil saberlo ahora. Todos parten de una idea que se va construyendo poco a poco. Algunos, como el 'Canto de Ánimas de las Hurdes', surge como una adaptación de un canto ancestral extremeño que brotó espontáneamente, sin más, sin artificios ni arreglos. Otros tuvieron mucho más recorrido técnico, pero el conjunto es siempre producto de muchos meses de reflexión, pruebas, escritura y posterior trabajo en equipo.

–Me llama la atención la inclusión en el repertorio del disco el tema 'Canción de ánimas de Las Hurdes'. ¿Qué razón le llevó a trabajar este tema y qué interés crees que puede tener para los amantes del folclore extremeño su versión desde un punto de vista músico-popular?

–Es un tema que hicimos para la grabación de un programa de televisión en el que hablábamos de los ritos de muerte. En Canarias, los Ranchos de Ánimas son la expresión más ancestral y misteriosa de nuestra cultura popular. Buscamos uno de los tantos ejemplos que existen en el área panhispánica para encontrar referencias que nos ayudaran a entender mejor nuestras propias raíces. Cuando lo interpretamos Sergio y yo en directo para ese programa, surgió la magia del impacto emotivo inmediato... y pensé que tendríamos que grabarlo en el próximo disco. Así lo hicimos, porque 'Islópolis' también es un espacio para reconocer las resonancias que nos unen a otras tradiciones.

El timplista Benito Cabrera. C7

–¿Hacia dónde cree que se dirige su música?

–No hay un destino. Solo hay camino. Cuando empiezas en esto, siempre buscas utopías necesarias que guíen la travesía, como tocar en grandes teatros o compartir escenario con músicos de renombre. Con el tiempo, aprendes que lo importante es seguir ilusionado con crear nueva música y con hacerla llegar a los demás. Aprendes que el éxito es no dejar de soñar proyectos, trabajar para hacerlos realidad y compartirlos con la gente que quiera acompañarte. El objetivo es que esa ilusión se mantenga por mucho tiempo.

–¿Qué fue lo que le convenció para que el timple se instalara definitivamente a modo de extensión de sus manos?

–La conciencia de que es un reto hacer sonar un instrumento que tiene grandes dificultades, pero muchas posibilidades. Además, su singularidad es una fortaleza. Hay miles de guitarristas haciendo cosas sorprendentes en todo el mundo. Viene a ser la misma filosofía que tienen los grandes chefs en cuanto al uso del producto de proximidad. Seguro que no es la única ni la mejor opción, pero para mí es más enriquecedor intentar ser universal desde mis propias raíces.

–¿Cree que aún hay margen de crecimiento para nuestro instrumento nacional más representativo?

–Por supuesto. El timple va dando pasos de gigante, pero seguimos estando en la primera etapa del camino. Hay que mejorar en técnica, conocimiento y, sobre todo, literatura musical para el instrumento, cuyo desarrollo está en fase de construcción.

–Tradición y vanguardia siempre abren grandes debates en el contexto de la preservación de la cultura tradicional. ¿Cómo casa en su repertorio el maridaje de la tradición con los sonidos más contemporáneos o modernos?

–Hace tiempo que no intento ser portavoz de ninguna cruzada cultural. Bebo de las fuentes de la tradición, pero no pretendo enarbolar un discurso sobre el futuro del folclore. Mi música busca simplemente dialogar: unas veces con un cuarteto clásico, otras con una guitarra, con un grupo tradicional o con una banda de pop. Lo importante es la libertad creativa de un mensaje que es absolutamente personal, sin etiquetas ni dogmas previos.

–¿Cuál diría que es su mayor logro como músico?

–Sigo viviendo de la música en un territorio limitado y con poco circuito. Eso, en estas islas, es un logro que he podido llevar a cabo. Artísticamente, ya el tiempo dirá si aporté algo útil.

–Una curiosidad. ¿Cuántos timples posee y a cuál de ellos le profesa un especial cariño?

–Entre lo que tengo en casa y lo que está en la Casa-Museo del Timple creo que pueden estar en torno a los cien. Pero tengo más instrumentos del mundo (similares al timple) que he ido comprando en mis viajes. Como no paro de incorporar piezas a la colección, no llevo un inventario actualizado. Quizás, en total, sean unos doscientos instrumentos. De todos modos, aunque puedan parecer muchos, hay compañeros (como Pedro Izquierdo o Daniel Morales) que tienen una colección de timples mucho mayor.

–¿Se siente deudor de algún maestro?

–De muchos. Di mis primeros pasos con Baldomero Cancio, en el colegio de Arrecife. Florián y Domingo Corujo fueron mis siguientes mentores. Luego vine a Tenerife a estudiar con Silvestre Álvarez, con el que aprendí casi todo lo que sé de técnica de guitarra clásica, fundamental para aplicarla al timple. Con Manuel Betancort, en Lanzarote, empecé a indagar en los rasgueos tradicionales. A partir de ahí, cualquier compañero timplista es un maestro del que aprendo y me precio siempre de rodearme de grandes músicos profesionales, que me han aportado mucho a lo largo de los años.