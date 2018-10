«En La sonrisa de Julia hemos pasado a ser una familia»

— ¿Cómo será el concierto que ofrecerán en el Festival Cero? Hace mucho que no tocan en la isla.

—Ni recuerdo cuándo estuvimos por última vez. Igual, en 2009. En 2013, con la separación, tuvimos un tiempo de relax. Lo bueno de este concierto es que va a ser la primera vez que interpretemos los temas del nuevo disco. Tenemos ilusión, no solo por ir a Las Palmas, un lugar en el que disfrutamos muchísimo, sino porque vamos a presentar Maratón, un disco que hemos sacado después de cinco años de parón del proyecto. Lo mostraremos en directo aunque tocaremos temas de los anteriores discos, que son cinco. Hay repertorio.

— ¿Por qué Maratón? ¿Por la fiebre de las pruebas de atletismo?

— No, no tiene que ver. Ninguno en el grupo es runner. Toma el nombre de una canción en el disco que salió el viernes pasado y que resume estilísticamente todo el disco. Dura siete minutos. Habla de la maratón vital de todos. A los 41 años, la perspectiva es de otra manera. Piensas en los proyectos a largo plazo; en lo personal, en la pareja, con los hijos... Volver, después de 16 años desde que se creara La sonrisa de Julia, da una perspectiva de maratón, de carrera larga y aprecias las cosas que has conseguido. Esta vez por fin hemos trabajado con los productores que queríamos: tras cinco años sin hacer un disco y después de 16 desde que naciera el grupo. Hay pequeñas satisfacciones que puedes tener con un solo click, pero nos dejan insatisfechos. Hay cosas que no se consiguen a corto plazo.

— ¿Qué ha cambiado en este disco? ¿Hacia dónde se dirige la banda?

— Artísticamente estamos en un momento de autoconfianza. Después de 2013 hicimos otros proyectos juntos que nos han enseñado mucho musicalmente. Aunque La sonrisa de Julia se separó, desde 2013 los miembros de la banda están más unidos. Desde los 36 a los 41 años, mi vida ha cambiado mucho. Confiamos más los unos en los otros. El disco ha salido muy coral, con muchos coros, algo a lo que nunca nos habíamos atrevido. Trabajar con Santos & Fluren y Ricky Falkner, productores que han firmado lo mejor de la música independiente en este país, nos han enseñado mucho. Ha sido el disco que más trabajado llevábamos al estudio a nivel maqueta, pero también el que más ha cambiado en el estudio. El álbum es muy distinto a los demás. También sería raro volver a hacer lo mismo.

— Caminos diferentes sonaba británico y Maratón, más americano, ¿les separa un océano?

— Maratón suena americano por las voces y los coros. Este disco destaca por eso. Hay pocos grupos en castellano que trabajen con los coros. Nos están felicitando. También tiene ese sonido a madera, a grupo tocando un directo en la sala de estudio. Pero las melodías y cierto acabado de los pianos siguen siendo británicos.

— ¿Sigue siendo el amor el asunto fundamental de sus letras o han diversificado los temas?

— Están diversificados. Hablamos de más cosas. A mí me gusta hablar del amor. El amor es como todo. Hablar del amor es hablar de la vida. Cada vez más me gusta hablar del amor desde nuestra perspectiva. Se dicen cosas distintas y solo tenemos una palabra. Me gusta aportar detalles a esa palabra y esos sentimientos. El disco habla de lo que nos rodea, de la realidad, de muchas cosas a nivel social, de todo lo que hemos cambiado nosotros, de los motores de la historia de este grupo amigos que van creciendo... Esto también es amor; cómo nos hemos convertido en una familia. Raúl, el batería, es mi cuñado, mis hijos son sus sobrinos y ahijados. El teclista, Curro Moral, es importante para mis hijos. Es como un tío. Hemos creado una familia. Esa sensación de pasar de ser amigos a cómo te conviertes en una familia es un largo proceso. Pero también tratamos en las canciones otras cosas que nos ocurren y nos llegan desde nuestro alrededor; las imposiciones de la vida, el populismo, el nacionalismo de uno y otro lado, lo que pasa con internet en este país donde opinar es ofender al contrario...

— Hace diez años, en este periódico, decía que en España solo había dos opciones en el mundo de la música: o hacer algo ultra comercial o súper alternativo y mega independiente, ¿opina lo mismo ahora?

— Supongo que La sonrisa de Julia justo estaba en medio. Siempre ha estado ahí. Para los medios comerciales era indie y para los independientes, demasiado comercial. No solo están esas alternativas. A nivel creativo puedes hacer lo que quieras. Esas fronteras ridículas que separan la música independiente y la comercial simplifican la realidad. En medio hay grupos que hacen cosas increíbles. La realidad se ha vuelto más rica y diversa. Hay grupos ni tan independientes ni tan comerciales que funcionan bien. Love of Lesbian, Sidonie, Vetusta Morla, Izal... Grupos que son independientes, pero seguidos por mucha gente, que se producen sus propios discos. Para nosotros todo esto es bienvenido. Nos está pasando que medios que nos consideraban comerciales o independientes ahora nos escuchan con otros oídos. La mentalidad está cambiando para bien.

— Sus referentes musicales eran muy variados; Muse, Stereophonic, Red Hot Chili Peppers.. ¿Y ahora?

— Hemos incorporado muchas cosas. También porque tenemos un nuevo miembro en el grupo de 24 años (Juan Díaz Terán). Escuchamos trap, nos encanta Damien Rice... Fuimos a Madrid a verlo. Nos alucina. La edad, en nuestro caso, nos está quitando prejuicios. Hemos aprendido a distinguir dos tipos de música; la que nos gusta y la que no. A Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam o Nirvana hemos incorporado muchos grupos: Sidonie, Egon Soda, Mi capitán, Izal, Miss Caffeina, Varry Brava... Grupos patrios que hacen una música increíble. Hay una escena catalana fantástica y también otra madrileña. En estos tiempos que corren me parece fantástico que la música nos una. En Egon Soda, la mitad son de Cataluña y la otra son madrileños. Nosotros grabamos en Barcelona siendo de Cantabria. Nuestros productores son catalanes.