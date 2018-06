«En la música no hay números sino corazón»

«En la música no hay números, es algo tan subjetivo... Depende de a quién le tocas el corazón». Lo afirma a pesar de que sus 10 millones de seguidores en redes sociales, de que su último disco, Ser, ha sido uno de los discos más vendidos en Argentina el pasado 2017, ha sido galardonado con el premio Gardel, y que su canción Te Voy A Amar haya encabezado la lista nacional de vídeos con mayor número de reproducciones en YouTube. «Hay gente a la que le gusto y gente a la que no, pero siempre estaré agradecido a la vida por poder dedicarme a lo que me gusta».

El cantante argentino ha sido noticia estos meses, además de este éxito, por su trabajo Soñemos juntos, que se ha convertido en la canción oficial de la selección de fútbol nacional después de que la AFA (Asociación de Fútbol Argentina) publicase un vídeo recopilando imágenes de Rusia, la afición y algunos goles para motivar a los jugadores de cara al Mundial. En realidad, cuenta, la idea surgió a raíz de un fan que viralizó un fragmento de la canción bajo este concepto, ya que es una canción «muy de cancha» y de «venirse arriba» con los coros.