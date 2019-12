«En Europa hay discriminación positiva con las directoras»

La fama que Costes se ha labrado en el masculinizado mundo de la dirección orquestal no ha sido fácil. «Suelo dirigir mucho en países del entorno hispanoamericano, en los que no es ninguna novedad que una mujer se ponga al frente de una orquesta. Solo en el Viejo Continente donde ha existido históricamente una tradición masculina muy marcada no es normal y se nos somete a una especie de discriminación positiva que odio. En los circuitos no existimos. Los programadores para quedarse con la conciencia tranquila o nos dan un programa para escolares o un repertorio de bandas sonoras. Yo tengo la fortuna de elegir entre lo que me ofrecen, porque esta carrera se fundamenta más en los noes que en los síes. Las limitaciones se las pone una misma. Trabajo con rigor, coherencia y entrega y aborrezco ese el victimismo con el que las mujeres no podemos seguir perdiendo el tiempo», señala esta directora a la que gusta identificarse con el Delta del Ebro (nació en Tarragona), pero que reside Canarias desde hace dos décadas.

Costes, que ha dirigido diversas agrupaciones entre las que cabe destacar a la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre y la del Teatro Nacional Claudio Santoro de Brasília (Brasil), la Orquesta de Valencia, del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Orquesta de Russe (Bulgaria) o la Tuttlingen (Alemania), es directiva de la Asociación de Compositores de Gran Canaria (Promuscan) y está comprometida con el componente educativo y social que representa la música, vinculando con frecuencia su actividad profesional al ámbito de la educación.

Sobre la calidad de la cantante Cristina Ramos no tiene dudas. «Cristina es pasión. Cuando canta lo hace de verdad. Es una artista integral que posee unas características únicas, que es capaz de transmitir al público todo lo que siente con energía, por eso siempre termina por atrapar al espectador en sus directos. Posee una buena técnica y una gran versatilidad vocal gracias a su formación lírica. No es nada fácil cantar ópera y en el mismo tema cantar rock. Eso castiga la voz y es muy complicado, pero ella lo hace excelentemente», explica la directora que estará conduciendo a la Sinfónica del Atlántico en el concierto de casi dos horas que patrocina del Gobierno de Canarias y el Cabildo grancanario y que la canaria ofrecerá el en el Auditorio de Las Canteras, del que Costes puntualiza que será «muy americano».

«Cronológicamente iremos del género operístico al rock, pasando por la comedia musical, los denominados standards extraídos de populares musicales o numerosos clásicos de la canción melódica americana. Cristina se rodeará de invitados célebres como el tenor venezolano Aquiles Machado, el intérprete argentino Gerónimo Rauch, el grupo Swingstar, el guitarrista Pablo Salinas, la voz de Paula Costes o el coro Súbito Koral», avanza la maestra que indica que lleva desde hace siete meses trabajando en este espectáculo junto al director de escena José Luis Massó buscando aquellos temas que mejor se amoldaban a la orquesta que presentará una formación de 55 músicos y adaptando la veintena de canciones que lo integran a las peculiaridades vocales de los distintos solistas.