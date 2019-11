El último eslabón de Los Panchos recuerda quiénes «fueron y serán»

«Esta gira es idea de mi representante que me propuso celebrar los 75 años de Los Panchos y dejar claro quiénes son», explicó ayer en rueda de prensa Basurto que, hasta finales de noviembre, ofrecerá conciertos en Tenerife (hoy 13 de noviembre), Lanzarote (16 de noviembre), Fuerteventura (23 de noviembre) y Gran Canaria (15, 28, 29 y 30 de noviembre).

«Ahora se hacen tantos covers de Abba, Elvis, Frank Sinatra y hasta de Los Panchos que conviene recordar quiénes son. En este espectáculo se cuenta su historia a través de imágenes y películas desde que comenzó, en el año 1944, hasta la fecha. En el concierto se explica quiénes fueron y quiénes serán por siempre», comenta el último vocalista del famoso trío acerca de este periplo que tuvo su punto de partida en Nueva York, «y no precisamente con boleros sino con canciones del folclore mexicano», precisó el cantante que confiesa sentir una gran responsabilidad al llevar por el mundo el legado de Los Panchos. «Es muy importante volver al amor. Hacer el amor en el buen sentido de la palabra y en todos los sentidos (risas). Es importante porque nuestra humanidad tiende a desaparecer», recalcó Basurto que llega a las islas tras presentar este montaje en Perú, EE UU, México y Argentina.

En esta mirada retrospectiva se intercalarán las canciones eternas que jalonan una historia plagada de éxitos como Rayito de luna, La hiedra, Lo dudo, hasta llegar a Si tú me dices ven, un disco del que se vendió 3,7 millones de copias en su primera edición. «Luego vino Si tú me dices ven II, Si tú me dices ven III, Si tú me dices ven...», bromeó el artista que dice sentirse en Canarias como en casa. De hecho, el trío compuso un bolero dedicado al Archipiélago. «Es nuestro segundo nido romántico del mundo, que nos ha dado su calor y su cariño desde hace muchos años», apuntó el mexicano que visitó por primera vez en 1977.

Por ello, contará con artistas invitados canarios en sus actuaciones. En concreto, los humoristas Jaime Marrero y Manolo Viera lo acompañarán en su actuación en Gran Tarajal, mientras que el cantante José Palacios lo acompañará, junto a Marrero, en el recital previsto en Vecindario.

«Procedo de un barrio panchista; La Isleta. En la plaza de España, ahora plaza del Pueblo, no faltaba un requinto, unas voces y los que escuchábamos», comentó Manolo Viera respecto a sus recuerdos juveniles ligados al repertorio de Los Panchos.

Por su lado, Palacios agradeció la oportunidad de compartir el escenario con una leyenda.