El sueño americano de Elisabet Curbelo

Elisabet Curbelo concluyó sus estudios de doctorado en la Universidad de California, San Diego (UCSD), cuyo departamento de música experimental está considerado como una referencia internacional. «Eran mínimo cinco años, pero yo he estado siete, porque he seguido en la Universidad haciendo cosas durante otros dos años, lo que me ha permitido aprovechar todos los recursos que este tipo de instituciones ponen al servicio de los profesores y de los alumnos. Se mueven por un sistema de donaciones y eso les permite tener unos estudios de grabación con lo último en tecnología, que los puedes utilizar de forma gratuita para tus investigaciones», asegura la compositora grancanaria, que en agosto cumple 35 años.

Ululations and Gurgles of the Invisible (en castellano, Curbelo la denominará Arbobolas y gorgoteos del trasmundo) es el título de su tesis y el punto de partida para seguir con su aventura norteamericana, ahora en la Universidad de Utah, en la ciudad de Salt Lake City.

«En Estados Unidos hay dos tipos de universidades. Unas están más enfocadas a la enseñanza, donde los profesores tienen más horas y se les requieren mayores dotes pedagógicas. Después están las que otorgan más ayudas y más importancia a que los profesores investiguen. Así son las de San Diego y Utah, por ejemplo. Los profesores que contratan tiene ya hecho un trabajo de investigación y apuestan por ellos porque les ven un potencial. Aspiran a que en la Universidad se hagan con un nombre en el campo en el que trabajan. En mi caso, en la composición musical experimental. Así logran atraer a futuros estudiantes, que quieren contar con profesores que hayan estrenado piezas en los lugares más importantes», explica mientras se toma un café en la plaza de Santa Ana, durante su regreso a casa para pasar unas semanas de vacaciones con su familia.

Para lograr «un contrato permanente» en Utah no solo le ha servido su tesis. También se analizó su personalidad. «Tuve que hacer una entrevista personal que comenzó a las ocho de la mañana y culminó a las 20.00 horas. Lo miran todo, incluso cómo reacciones y te comportas cuando estás cansado. No solo se fijan en tu trayectoria, también analizan tu personalidad. Parece que aguanté bien», rememora entre risas.

«Durante mi doctorado he investigado cómo utilizar el movimiento en las actuaciones», aclara para comenzar a explicar el complejo y avanzado contenido de su tesis.

«En las piezas que compongo, me centro en los movimientos que hacen los instrumentistas, los bailarines, cuando se trata de obras con coreografías, y cualquier persona que esté sobre el escenario. Lo tengo todo organizado en distintos tipos de gestos, en lo que esos movimientos expresan y cómo se pueden transcribir en una partitura. Puede existir sonido o no, según los movimientos. Clasifico las distintas posibilidades y así puedo descubrir cosas e innovar», señala.

Reconoce que en algunas de sus composiciones está todo detallado, mientras que en otras deja un mayor espacio para la improvisación. «En algunas dejo claro todos los movimientos y en otras, cuando trabajo con bailarines, incluyo algunas indicaciones, pero también las dejo más abiertas. Me gusta colaborar con coreógrafos, porque me interesan los trabajos interdisciplinares. Uno no lo sabe todo y así se aprende más», aclara a la vez que avanza que en el departamento de danza y artes escénicas de la Universidad de Utah mostraron, durante la entrevista de trabajo, su interés para colaborar en futuras creaciones.

Para Arbobolas y gorgoteos del trasmundo trabajó incluso con el lenguaje de signos. «Fue muy enriquecedor, porque tuve la oportunidad de trabajar con Angelo C. Ricasata, un bailarín sordo, lo que me permitió mezclar la coreografía y el lenguaje de signos. Trabajamos con vídeos e interpretó dos poemas de Federico García Lorca, El niño mudo y Desposorios, del ciclo Canciones del Trasmundo. Cuando interpretas un poema, los signos cambia, son más poéticos, se transforman en un baile. Analicé esa transición», explica.

Elisabet Curbelo también compone solo para instrumentistas, pero también desde una óptica experimental y con elementos electrónicos, con una especial atención al movimiento, como puso de manifiesto con la pieza e-Quantum, estrenada en Tenerife por el Quantum Ensemble.

«Estudié los movimientos propios de los instrumentistas que tocan el violín, el piano o la percusión. Se pueden añadir otros movimientos a esos que siempre aparecen. Por ejemplo, se pueden incluir algunos a los que hace el pianista, a modo de coreografía. En la pieza de encargo para el Quantum Ensemble incluí gestos concretos del instrumento. Los músicos tenían unos controladores ponibles con una serie de sensores que se comunican con el ordenador por Bluetooth. En algunos momentos de la obra, el violinista tenía que hacer un movimiento concreto con el arco y entonces sonaba el piano. Lo mismo con el clarinete y el piano. No solo se escuchaba el sonido que ellos generaban con sus instrumentos, sino el del otro instrumento, el controlador ponible, con sonidos pregrabados», explica esta emergente compositora.

En San Diego, Elisabet Curbelo tuvo como uno de sus profesores predilectos a Roger Reynolds, una leyenda de la composición musical. «Tiene más de 80 años y camina más rápido que yo. Viaja a todos lados y sigue componiendo. Piensa mucho sus obras, para mí es un ejemplo por cómo trabaja, compone y lo analiza todo, porque todo tiene un significado en sus creaciones. Además, le gustan los proyectos interdisciplinares, como a mí», explica con admiración.