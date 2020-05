«El patio del Cuyás acogerá una programación escénica»

— Durante la presentación del Plan de Emergencia Cultural, usted dijo que la consejería se había reunido con el sector cultural. ¿Cómo lo encontró? ¿Le dibujaron la realidad que esperaba o una peor?

— Encontramos a un sector muy preocupado por el presente y futuro de la cultura pero con mucha lucidez y ganas de colaborar con las administraciones públicas para salir adelante. Es un sector vulnerable pero resiliente. Merece el reconocimiento y el apoyo de nuestra sociedad. Empatizamos desde un primer momento y nos han ayudado a componer el estado actual del ecosistema cultural de la isla para situarnos en la hoja de ruta que nos hemos trazado desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Coincidimos ambos, sector y Consejería, en la visión que tenemos de la cultura, y el camino adecuado a seguir para mantenerla a flote.

— ¿Es consciente el sector cultural de lo complicado que serán los próximos meses aunque acabe la desescalada?

— Es muy consciente de lo complicado que será adaptarse a eso que llaman «nueva normalidad» y asumen la responsabilidad que tienen de reinventarse y adaptarse a las condiciones que imponga el futuro. Nunca ha sido fácil para la cultura, ahora tampoco. Siempre han sufrido las consecuencias de las crisis económicas, los desapegos de muchos gobiernos y la desafección de lo público. Ahora toca arrimar el hombro. Es ahora o nunca. Tenemos la oportunidad y la obligación de darle el lugar que merece la cultura. No nos podemos olvidar que sin cultura no hay sociedad. Es así de simple.

— Uno de los sectores que menos presencia tiene entre las 46 medidas anunciadas es el de las artes escénicas. ¿Por qué no se ha incluido un plan especial para el circuito insular?

— Las artes escénicas tienen los recursos asignados a través de la Fundación de las Artes Escénicas, donde se realiza una programación extraordinaria y no creíamos necesario ampliar la dotación para las artes escénicas, cuando teníamos otros frentes con más necesidades de recursos. Asimismo, a los 150.000 euros asignados al Circuito Insular de las Artes Escénicas estamos buscando más fondos para inyectarlos en ese circuito. El Plan de Emergencia covid-19 es un proyecto complementario a la gestión de la consejería, se suma a las líneas de trabajo que ya venimos desarrollando desde antes del covid. Ahora hemos añadido este crédito extraordinario pero continuamos con la estrategia marcada desde el inicio de la legislatura, eso sí, con los ajustes necesarios para superar esta coyuntura sanitaria que afecta a nuestras vidas de manera integral.

— Cuando puedan reabrir los recintos escénicos, las limitaciones de aforo hacen muy complicada su viabilidad. ¿Qué tienen previsto para el Cuyás y la Sala Insular de Cultura?

— Los recintos escénicos y espacios culturales, en general, realizarán las reaperturas siempre en función del dictamen de las autoridades sanitarias. De este modo los teatros podrán reabrir en la fase 2 (desde el 25 de mayo), con las mismas reglas que los cines: solo un tercio de los espectadores que la sala puede acoger y butacas preasignadas. Y en la fase 3 (8 de junio, como fecha estimada), el aforo pasará a la mitad. El objetivo del Cuyás y la Sala Insular de Cultura es comenzar a programar, de manera diferente a la que viene siendo habitual, a partir de la fase 2, cuando los límites aumentan a «50 personas y un tercio del aforo», en lugares cerrados, y un máximo de «400 personas» manteniendo la distancia de seguridad, para iniciativas en espacios abiertos. De este modo, vamos a programar en el patio del Cuyás como espacio abierto y en la SIT como lugar cerrado. La semana que viene realizaremos el anuncio de las propuestas, que por supuesto nada tiene que ver con lo que existía, pero que persigue lanzar un mensaje inequívoco de ilusión, permanencia, y continuidad.

— ¿Durante el verano se han planteado dar uso al patio del Cuyás para que albergue propuestas escénicas y musicales de pequeño formato para que los profesionales del sector respiren?

— Efectivamente, y como ya se contestó en la pregunta anterior, el objetivo es ir adaptándonos a las circunstancias y a los dictámenes de las autoridades sanitarias e ir programando lo que nos permitan acordes a las directrices sanitarias. Y una de las posibilidades que vamos a realizar es el uso del patio del Cuyás como espacio escénico al aire libre.

—¿Podría especificar un poco en qué consistirá el «gran evento musical» que se anuncia y que albergará el Cuyás?

— Este gran evento musical queremos que sea un proyecto colectivo que aglutine a la mayor cantidad de profesionales de las artes escénicas. De este modo, vamos a abrir un concurso de ideas para que cualquiera, de manera individual o de manera conjunta, nos presente un proyecto. Los mismos deberán tener una definición de la parte artística y también una ficha económica que justifique la inversión. Asimismo, el proceso de selección del proyecto que finalmente se ejecute será seleccionado por una comisión de expertos en las artes escénicas y de la gestión cultural.

— La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) solo figura en este plan con una inversión para mejorar su sede, a pesar de que es una de las mayores dotaciones anuales. ¿No tienen previstos actuaciones de la misma, en pequeño formato y al aire libre, durante los meses de junio y julio?

— La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria está trabajando para ofrecer una programación adaptada a las circunstancias actuales. Estoy manteniendo sesiones de trabajo periódicas con el director artístico, el responsable del área administrativa y el comité de empresa, para juntos ofrecer la mejor versión de la OFGC a sus abonadas y abonados y a la sociedad grancanaria. Ahora es el momento de ofrecer a la isla la excelencia de nuestra orquesta. Se harán proyectos musicales en pequeño formato, al aire libre e itnerará por la isla. Ese es nuestro deseo, y en particular el mío como consejera. La función social de la OFGC se debe justificar más que nunca. Estamos trabajando para retomar la actividad en los meses de junio y julio tanto a nivel de grupos de pequeño formato como en formatos más grandes garantizando la implementación de todas aquellas medidas de seguridad que eviten posibles riesgos de contagio tanto para los trabajadores como al público, si fuese el caso, que pudiera asistir a los eventos de distinto formato que se programen durante estas fechas.

— Dijo usted también en la presentación que este Plan de Emergencia cultural abre la puerta a una nueva forma de gestión. ¿En qué consistirá?

— La nueva forma de gestión pública consiste en un planteamiento holístico, integral, sistémico... hemos configurado una comisin artística permanente con nuestros profesionales al servicio de: el sector cultural, de los ayuntamientos y de la sociedad en general. El trabajo incansable y comprometido del personal y dirección de la consejería de Cultura es la clave de los buenos resultados de la misma. No es casual que el Cabildo de Gran Canaria sea referente a nivel regional y sea motor de la cultura de la isla. Hay mucho trabajo, talento y dedicación detrás, durante muchos años de manera continuada. Estoy orgullosa del equipo humano y profesional de la casa. Asimismo, el Servicio de Museos desde hace años trabaja la gestión integral, aportando buenos resultados y reconocimiento. No nos ha hecho falta el coronavirus para plantear y, sobre todo, trabajar en la implantación efectiva de transversales, entendemos que es el modelo y que quiénes no lo hayan puesto en práctica sí que deberán cambiar. En nuestro caso, el planteamiento del cambio irá dirigido a fomentar la contratación de las empresas locales y a mejorar la coordinación con los servicios del cabildo que intervienen en los procedimientos de contratación, intervención, presupuestos y Recursos Humanos. Para ello, lógicamente tiene que haber un compromiso plural, analizar dónde se produce más ralentización y apostar tanto en la organización procedimental como en el apoyo de personal, si es necesario.

— La Asociación de la Industria Musical Canaria (AIMCA) reclamaba hace unos días que consideran fundamental que las instituciones públicas anticipen pagos o los realicen como tarde 30 días después de las actuaciones. ¿Tiene previsto el Cabildo ajustarse a ese nuevo calendario de pagos?

— Por poner un ejemplo dentro de las organizaciones culturales que lidero, la Fundación Artes Escénicas tiene un periodo medio de pago de 19 días. De tal modo, que estamos muy por debajo de la cifra de los 30 días. Respecto a los anticipos es un asunto de difícil resolución porque al ser instituciones públicas estamos sometidos al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público ( LCSP) y es prácticamente imposible la realización de anticipos bajo los preceptos de esta ley. Con las sucesivas modificaciones legislativas ahora existen obligaciones para ambas partes: El proveedor debe entregar la factura a su cliente en el momento de realizar la operación si el destinatario no es empresario o profesional. Y la administración está obligada a saldar la deuda con sus proveedores en un plazo de 30 días para no incumplir la ley de lucha contra la morosidad.

— ¿Confía en que la nueva realidad que ha nacido fruto de esta crisis por la Covid-19 traiga también un profundo cambio en la ley de contratación del sector público, que se ha convertido en un problema mayúsculo desde su puesta en marcha?

— Como mínimo está poniendo en evidencia las debilidades de la ley. Para el sector cultural, por la naturaleza de su actividad, la ley no es nada operativa. Es una ley que persigue otros fines, pero obvia el desarrollo de la actividad cultural. La ley ha tenido un compleja implantación y, en algunos aspectos es acertada pero en otros no, aspectos que ahora se ponen más de manifiesto como la dificultad de celebrar contratos menores que ayudaría a diversificar la economía de autónomos y pymes, dado que la centralización siempre por licitación pública favorece un solo contrato y a empresas más grandes y solventes para competir. Esta parte está muy bien para obras y grandes servicios pero no para ciertas actividades culturales que, además de requerir una inmediatez y no puede esperar todo lo que tarda una licitación, no ayuda a la vertebración del sector y menos ahora. Creo que se debe buscar un equilibrio entre la función garantista y protectora de la ley contra las corruptelas en la contratación y el no perjudicar a autónomos y pymes excluyéndolos del mercado ante la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones. La LCSP es una norma estatal y dudo, aunque hay una propuesta de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública que le han hecho llegar al Ministerio, de que los legisladores la cambien para «suavizarla». Otro asunto distinto es dotar a las instituciones de técnicos jurídicos con la solvencia necesaria para poder agilizar todos los procesos. Por ejemplo, el CAAM y la FAAEE se han dotado de técnicos jurídicos lo que ha supuesto que puedan cumplir con la ley y agilizar los procesos.

— Este plan de Emergencia tendrá continuidad en los presupuestos de 2021. ¿Tienen previsto un cambio profundo en las partidas nominadas y en las actividades para dar respuesta a la nueva situación del sector cultural de la isla?

— Siempre he mantenido que el presupuesto de 2020 no es el presupuesto ideal. El presupuesto de 2021 llevará una estructura distinta reflejo de cómo concebimos la cultura: más transparencia, equidad, justicia y más motivación para el talento. En el presupuesto vigente, se ha mantenido aquellas actividades del último trimestre que se pueden realizar y se ha tenido que reprogramar desde mitad de marzo en adelante favoreciendo la continuidad de la actividad y contenidos culturales pero con propuestas más creativas y novedosas ante las circunstancias actuales priorizando lo digital, y favoreciendo la contratación del sector cultural local intentando que todos puedan verse beneficiados a la vez que atendemos sus demandas.

— ¿Confía en que el presupuesto de Cultura aumente para 2021 o almenos no disminuya?

— Siendo realista no aumentará. Sin embargo, no será porque no tengamos argumentos de capacidad de ejecución presupuestaria o de necesidades de proyectos culturales para la isla. Si no fuésemos capaces de ejecutar, seríamos solidarios con las necesidades más acuciantes: los servicios sociales. El presupuesto del 2020 fue bastante bueno, nos quedamos satisfechos si al menos no disminuye.