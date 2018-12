El Festival de Música pesca 100.000 euros privados

El Festival de Música vuelve a contar, para su 35ª edición, con el respaldo del sector empresarial privado isleño, que durante los últimos años le había retirado su apoyo.

Jorge Perdigón, director de este evento cultural que organiza el Gobierno de Canarias, asegura que se ha logrado la implicación de «siete grandes empresas», que aportarán «más de 100.000 euros» para la entrega que arranca el próximo 10 de enero, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, y dos días después en el Alfredo Kraus.

«Desde que acepté el cargo tuve claro que había que conseguir el respaldo de las empresas privadas. El trabajo realizado desde el propio festival y desde el Gobierno de Canarias ha sido enorme en este sentido», explica el director palmero, que defiende que este logro económico también fortalece la imagen pública del evento.

«Las empresas que ya han comprometido su apoyo han entendido que el festival, sin el abrigo privado, no tiene salida. El Gobierno de Canarias también lo sabe. Durante las reuniones que se han mantenido no me lo han dicho explícitamente. Pero estaba claro que lo único que pedían a cambio era estabilidad en el festival. Nadie quiere invertir su dinero en un lugar donde hay problemas y aquí los hubo», reconoce en referencia a la turbulenta 33ª edición, que cerró con un déficit de 478.000 euros, reconocido por el Gobierno.

Perdigón apunta que «la temperatura de un festival la marcan las empresas que lo apoyan». Lo sustenta en que si una entidad privada «aporta millones de euros a una actividad cultural es porque considera que funciona muy bien».

Baraja importar para el festival de música fórmulas que están asentadas en otros festivales y recintos musicales centroeuropeos. «Queremos que cada concierto sea apoyado por una empresa. Que cada una tenga su espacio, aunque a todas se las publicite durante el resto del festival. Lo ideal es que en el futuro cada empresa colaboradora busque que su nombre vaya con el concierto concreto que ellos hayan seleccionado dentro de la programación que el festival elabore», añade Perdigón.

Para la 35ª edición, el Gobierno de Canarias mantiene su aportación en 1,3 millones de euros. La que ha aumentado es la implicación económica del Ministerio de Cultura, a través del Inaem. Pasa de 68.000 a 150.000 euros y con un carácter nominativo.

Por una serie de problemas técnicos en el arranque de la campaña, Jorge Perdigón dice que aún no se ha cerrado la campaña de abonados, aunque ya se pueden adquirir entradas individuales. «A estas alturas, el incremento en el número de abonados en Gran Canaria superará el 20% con respecto al año pasado [hubo 362]», avanza.