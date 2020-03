El debut canario de Santero y Los Muchachos

Santero y Los Muchachos lleva cuatro años girando sin parar por las salas de concierto de la geografía española. En su agotador periplo ha logrado granjearse el respeto de los rockeros más exigentes. «A Madrid hemos ido siete veces y por eso hemos hecho un sold out. Eso no se puede trasladar a un sitio donde nunca has ido», comenta el cantante, compositor y bajista de la formación, Miguel Ángel Escrivá, sobre el llenazo de su último concierto en la madrileña sala Galileo Galilei.