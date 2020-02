«El canto es una radiografía del alma»

— ¿Qué Nemorino se va a encontrar el público en este L’Elisir D’Amore?

— Trataré de hacer el Nemorino más creíble que pueda. Supone mi debut en este rol y estoy muy feliz por hacerlo en una ciudad tan hermosa. Esto es un paraíso, más viniendo de un país como Italia, con las estaciones tan marcadas. Es muy lindo poder hacerlo en un teatro en el que me están apoyando tanto.

— Tengo entendido que Ulises Jaén, director artístico de ACO, le hizo el ofrecimiento tras verle cantar en Roma. ¿Le sorprendió la oferta?

— Sí, mucho, porque no había pensado hacerlo ya. Sabía que lo tenía que hacer sobre esta edad, pero no había pensado estrenarlo ahora. Solo había estudiado el aria de Una furtiva lagrima.

— Cuando comenzó a estudiar el rol en profundidad, ¿le sorprendió lo que se encontró?

— Me sorprendió lo profundo que puede ser el personaje. Si uno escucha toda la ópera, verá que es bufa. Puede parecer banal, pero tiene muchas cosas importantes escondidas. Tiene mucha profundidad y drama.

— ¿Vocalmente?

— Es muy difícil. Además de estar siempre en escena, obliga a cantar, cantar, y cantar... Implica muchas dificultades.

— ¿Cómo afronta un aria tan popular como Una furtiva lagrima? ¿Es un plus de responsabilidad?

— Sí que lo es. Mi objetivo es darle un estilo propio. No trataré de imitar a otros cantantes. Quiero cantarla con mi voz, con mi vocalidad. Y con sinceridad. Tengo una filosofía del canto. Para mí es una radiografía del alma. Cuanto más tranquilo estés y más humilde seas, más fácilmente llegarás al corazón de la gente. Esta aria puede transmitir todos los sentimientos que tenga el cantante.

— Por lo que me dice, el estado emocional del cantante es decisivo para usted.

— Sí. Dependiendo del momento, puedes transmitir esperanza, melancolía y felicidad. El hecho de que el aria esté en una tonalidad menor no implica que sea triste. Transmite esperanza, la que Nemorino tiene por el amor de Adina. Es extraño, pero así es.

— Para usted, por tanto, cada noche el rol es único, diferente.

— Así es. Cada noche es un sentimiento distinto.

— ¿Influye la conexión con el público?

— Sí, muchísimo.

— Los espectadores tenemos siempre la idea de que desde el escenario no se percatan de lo que sucede fuera del mismo, pero creo que la realidad es muy diferente...

— Lo percibimos absolutamente todo. Especialmente, si el público está cómodo y si se divierte. También sabemos si el público es agradable con el espectáculo. Eso nos ayuda o nos puede complicar la situación.

— Los cantantes suelen decir que una de las claves de una carrera profesional consiste en saber elegir los roles en el momento idóneo y saber rechazar lo que no son idóneos. ¿Lo comparte?

— Ahora acabo de hacer Capuletos y Montescos, en Roma. Ahorita estoy con L’Elisir d’Amore. Es un periodo nuevo, de bel canto. Yo comencé con La Bohème. Puccini te ayuda a que el público no perciba tanto los errores técnicos que puedas tener. Verdi es más sincero en ese sentido. Si tienes problemas técnicos, Verdi hace que se note, porque su línea de canto es más difícil. Comenzando con Bohème y siguiendo por Traviata y Rigoletto he tenido tiempo de ir perfeccionando mi técnica, hasta que ha llegado el bel canto, cuando ya estoy más consolidado.

— Pero usted ha ido muy rápido, porque usted tiene...

— 27 años, apenas cumplidos [risas]. Desde que comencé en 2016 con La Bohème hasta ahora el camino ha sido rápido, pero a paso firme, con mucho tiempo para el estudio.

— ¿Ha rechazado roles?

— Sí, me han propuesto muchas cosas. Luisa Miller, Ballo in Maschera, Carmen... cosas que, quizás, pueda cantar ya, pero no me servirán de nada para el futuro. Podría ser contraproducente, tanto para la técnica como para la salud vocal. Me podría arruinar la carrera.

— ¿Es cierto que hay roles que requieren tanto de una madurez vocal como vital?

— Sí. Un rol pesado como el que requiere Carmen implica una madurez física. Hay que sostener la vocalidad del personaje y eso es difícil y llega con el paso de los años.

— ¿Aumenta la responsabilidad el hecho de que vaya a cantar en la tierra de Alfredo Kraus?

— [Risas] ¡No lo había pensado! Trato de no pensar sobre las cosas importantes. Es una gran responsabilidad. Aún no he debutado en Parma, porque el público de allí me da miedo. Respeto mucho la tierra de Verdi. Aquí, ahora que me lo dices, me pasa algo similar. Trataré de respetar mucho la tradición y la memoria que dejó Kraus. Pero no prometo nada [risas].

— De todas formas, usted es un tenor distinto a Kraus.

— Ahora hago el mismo repertorio que él hacía cuando ya estaba en su apogeo. Con el tiempo, cantaré cosas más pesadas y dramáticas. En 15 o 20 años trataré de cantar Il Trovatore, por ejemplo.

— Sus características tampoco se asemejan a las de su compatriota Juan Diego Flórez.

— Sí. Juan Diego ha sido y es el mejor del mundo. Lo es en Rossini y ahora ha cambiado de repertorio. Mi vocalidad es diferente a la suya.

— ¿Le apetece tocar palos distintos a la lírica? Tengo entendido que en sus comienzos cantó mariachi....

— He cantado música mexicana desde que tengo memoria. Soy peruano pero crecí con la música mexicana. Toda la vida me sentiré un mariachi. Mariachi se es hasta la muerte. Me gustaría hacer también en un futuro producciones de música latinoamericana y de mariachis, por supuesto.