Il Divo enamoró en Maspalomas

Ante un Anfiteatro Parque Sur de Maspalomas abarrotado, el cuarteto Il Divo volvió a demostrar que son únicos en su género. El concierto que ofrecieron este sábado en Gran Canaria fue único ya que regresaron al escenario donde actuaron por última vez en España con Carlos Marín antes de su fallecimiento y ese recuerdo del artista español otorgó una magia especial a este show.

Organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y producido por DN7 Music, el espectáculo contó con una escenografía de primer nivel, acorde con la clase mundial de los artistas. Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard presentaron al público grancanario al nuevo componente del grupo, el tenor mexicano-estadounidense Steven Labrie, que pisaba por primera vez las islas. «Estoy muy feliz por poder acompañar al Il Divo en esta aventura. Cuando estaban pasando por un momento difícil, me invitaron a estar con ellos y ahora me han devuelto la confianza integrándome como un componente más del cuarteto», contó al público.

Labrie, evidentemente emocionado, demostró un torrente de voz único y el por qué lo escogieron para cubrir el inolvidable hueco dejado por Carlos Marín.

Desde la primera canción, Il Divo enamoró a todos los asistentes con sus torrentes de voz y en un escenario lleno de espacios diferentes, escaleras y rincones que se adaptaban a cada tema. Todo ello con la música de los componentes de la banda de la ciudad de Gáldar, que fueron unos acompañantes de lujo de un cuarteto que ha sido protagonista en las listas de éxitos mundiales desde que debutaron allá por el inicio de la década del 2000.

El concierto fue todo un éxito. C7

Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven Labrie mostraron su espectáculo titulado `A New Day Tour´ y no defraudaron en un concierto único. Temas como My Girl, Adagio, Senza Catene o The Man You Love fueron acompañados de aplausos y estos estuvieron correspondidos por los artistas con numerosas interactuaciones con el público. Se sacaron fotos, firmaron discos y hasta le cantaron el Cumpleaños feliz a una mujer a petición de su nieta.

El evento fue espectacular y estuvo precedido por el show de un DJ telonero que puso el ambiente perfecto para que los asistentes pasaran una noche inolvidable.

Il Divo, una palabra italiana que significa artista divino, ha gozado alcanzado proyección a nivel mundial, vendiendo más de 35 millones de copias en discos en todo el mundo y más de 160 Discos de Oro y Discos de Platino en 35 países instaurando una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, logrando un nuevo estilo musical, denominado pop operístico o pópera, dentro del género de crossover clásico.

Cuenta con el premio al Artist of the Decade (Artista de la década) en 2011 en los premios Classic Brit Awards y entre otros, el Silver Clef Award de la mano de Nordoff Robbins en 2015.