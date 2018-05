División en Twitter por el resultado en Eurovisión

La polémica sigue rodeando a la pareja de representantes españoles en Eurovisión, Amaia y Alfred, o simplemente fue un ataque de sinceridad extremo. El caso es que la joven navarra no dudo en calificar como «un puesto de mierda» el haber quedado en la posición 23 de 26 participantes en el Festival de Eurovisión 2018 de Lisboa del pasado sábado. Su pareja, tanto a nivel interpretativo como sentimental, se mostró algo más cauto al afirmar que Alfred, por su parte, aseguraba que «teníamos asumido que nos daba igual como quedáramos; lo decíamos en cada entrevista cuando nos lo preguntaban». Aun así, los dos han remarcado que se quedan con el hecho de haber cumplido un sueño participando en el certamen.

«Nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho», aseguró Amaia a la prensa española tras el festival, en el que se proclamó vencedora la israelí Netta, a la que los españoles felicitaron.

Cuestionados sobre si repetirían en Eurovisión, Amaia respondió rápidamente con un «no». «No porque no me haya gustado, porque me lo he pasado muy bien. Pero creo que es algo que se vive una vez en la vida», explicó.

Los jóvenes contaron que estos días han recibido mensajes de figuras de la música española como Manel Navarro (representante en Eurovisión en 2017), Soraya (2009), Antonio Orozco y Alejandro Sanz, algo con lo que están «súper contentos», según Alfred. Además, como ha recordado Alfred, independientemente del puesto final, ellos ya habían ganado porque han hecho realidad su mayor sueño eurovisivo: conocer en persona a Salvador Sobral. «Es una persona increíble, hemos entrado en su camerino y hemos hablado muchísimo rato con él, me ha parecido maravilloso», explicó Amaia.

Por su parte, Anna Maria Bordas, jefa de la delegación española, reconocía que en TVE estaban «decepcionados con el puesto», pero puntualizaba que «no es culpa ni de Alfred ni de Amaia», a los que felicitaba por haber hecho una «actuación fantástica». La directiva de la televisión estatal no comentó el agrio enfrentamiento que los fans españoles y Tinet Rubira, responsable de producción y de la puesta en escena de Alfred y Amaia, han mantenido en Twitter a causa de la propuesta artística del productor catalán.