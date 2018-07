«Descubrirse es algo maravilloso»

«Con este álbum hemos mirado hacia adentro. Es algo que suele relacionarse con un aspecto negativo, pero descubrirse es fantástico y maravilloso. Te lleva a conocer muchas cosas. Si no te conoces, es muy difícil que sepas a hacia qué lugar quieres ir. Primero tienes que saber dónde estás para saber después hacia qué camino tienes que ir», explica Shuarma, vocalista y líder de esta banda de música independiente (indie), que forma parte del cartel del Gran Canaria Sum Festival, que se desarrollará el próximo 29 de septiembre, en el recinto ferial (infecar) de la capital grancanaria.

El cantante y compositor profundiza en esta reflexión. «La primera luz del día propone un viaje lleno de optimismo, con sus luces y sombras, evidentemente. Pero el fin es conocerse y eso siempre es mucho más positivo que negativo», añade.

Este trabajo discográfico, que será el punto neurálgico del repertorio que presentarán sobre el escenario de este festival, arranca con el tema instrumental que da título al álbum. «La canción La primera luz del día es una reflexión. Cuando oyes una voz por la mañana, ya no puedes evitar la dualidad entre el que habla y el que escucha. Si no hay voz, si no existen interferencias, tienes una mirada más pura. Es como cuando miras un cuadro. Si en éste solo hay un paisaje, no hay distancia. Si incluye una figura humana, sí que se genera una distancia natural», explica como metáfora.

Shuarma asegura que todo este subtexto del disco se desarrolla como un paseo por las 24 horas de un día. «Figuran los distintos estadios emocionales por los que se pasa. Aparecen los anhelos, la frustración, las alegrías, las penas... Así sucede un día tras otro», comenta.

Desde un punto de vista musical, los seguidores de Elefantes descubrirán con estas doce nuevas canciones «una confluencia» de las distintas «influencias» que determinan a los integrantes de esta banda.

«Lo que escuchas siempre acaba saliendo. Aflora el rock anglosajón, la música de raíz española propia del Sur, tipo Triana, que siempre ha sido muy importante para nosotros. Así como una mirada a bandas como Módulos, Los ángeles y Los brincos, a toda aquella música española de los sesenta y principios de los setenta. Es un guiño a la música española que se encontró con la efervescencia de grupos como los Rolling Stones», señala Shuarma.

El grupo Elefantes, que integran Shuarma, Jordi Ramiro, Julio Cascán y Hugo Toscano, se separó a finales de 2005, tras diez años sobre los escenarios. En 2013, sus componentes originales decidieron que había llegado el momento de cruzar de nuevo sus respectivos caminos.

El rinoceronte (2014) fue el primer álbum tras el reencuentro, al que siguió el titulado Nueve canciones de amor y una de esperanza (2016). «Las cosas van muy bien y lo más importante para nosotros es que lo estamos disfrutando», señala el cantante que compartió el protagonismo del tema Duele con Enrique Bunbury.

Apunta que la banda tiene muchas ganas de tocar en septiembre dentro de este «fantástico» festival en la capital grancanaria. «Tenemos mucho potencia en el directo porque disfrutamos de cada actuación. Entendemos que es el momento culminante del grupo, el lugar en el que se nos tiene que valorar», advierte.