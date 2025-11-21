Dellacruz regresa tras un año y medio: «Empiezo 'De cero' cuando reconecto conmigo mismo» El artista canario lanza este viernes una fusión pop-urbana con la que el artista tinerfeño reivindica empezar de nuevo

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:26

Obligado a asistir a clases de órgano cuando sólo quería jugar al fútbol, criado entre obras de teatro donde era la «marioneta que cantaba» de su hermano en Navidades y los viajes en un Seat Marbella antiguo donde sonaban Luis Miguel, Sergio Dalma y Alejandro Sanz, Dellacruz nunca imaginó que aquella infancia en Santa Cruz de Tenerife acabaría marcando su presente. Hoy, tras un año y medio dedicado a componer para otros artistas, presenta 'De cero', «una canción que habla sobre reconectar contigo mismo», como lo define el propio artista.

«Creía que era el momento de volver, y volver con todo», afirma el artista al presentar esta canción. De cero, escrita por el canario, producida por Travv y grabada en Cero Studios, cuenta la historia de una pareja que atraviesa un mal momento. Hasta aquí, podría parecer otra canción de amor más. Sin embargo, Dellacruz quiso darle un giro de 180 grados cuando, en pleno proceso de escritura, decidió introducir un mensaje de optimismo: «Siempre hay tiempo de empezar de cero; ninguna decisión que tomes en tu vida te marcará para siempre».

La producción de Tavv fue una pieza clave en todo el proceso de creación del single. No solo dio forma al beat que transmitía exactamente lo que Dellacruz buscaba, sino que también ejerció, en palabras del propio artista, como una especie de psicólogo en «una sesión sanadora» en la que necesitaba compartir sus experiencias.

Esta nueva apuesta por fusionar pop y urbano nace precisamente del impulso de su equipo, que lo animó a encontrar un punto intermedio entre sus letras pop y los sonidos urbanos. «Es como si hubiéramos mezclado a Rels B con algo de Morat», compara el artista. Sin embargo, aclara que, pese a esas referencias, la canción no nació de la influencia directa de otros músicos: «creo que, por primera vez en mi vida, la referencia era yo». Para dar forma a 'De cero', Dellacruz recurrió a sus propias experiencias y a las combinaciones sonoras que ya venía explorando.

Dellacruz en Madrid. C7

La vida de Dellacruz parece ir de cerrar ciclos, o al menos así puede interpretarse si recordamos que el primer artista para el que compuso fue Sergio Dalma, a quien considera su «segundo padre». En su casa, la noticia no pasó desapercibida: «Fue una pasada, nadie se lo creía». «Gracias a él me dedico profesionalmente a componer para otros artistas», afirma.

Hoy en día, el canario ha escrito para nombres como Sergio Dalma, Ana Guerra, DVICIO, Soraya o Jorge González. Para él, cada oportunidad es «un regalo»: «Cuando te juntas con otro artista a crear, te abre un trocito de su vida, algo muy personal, y formar parte de eso es precioso». También habla de lo que significa escuchar sus propias historias en la voz de otra persona: «Ver pedacitos de mi historia reflejados en una canción que canta alguien a quien admiro es súper enriquecedor».

El nombre de Dellacruz puede resultar familiar. No es la primera vez que aparece en el radar mediático: en 2024 participó en el Benidorm Fest con 'Beso en la mañana'. «Un máster después de la carrera» es la expresión con la que define aquella experiencia, a la que decidió someterse para aprender, poner a prueba sus habilidades, identificar sus puntos fuertes, ganar tablas y, sobre todo, crecer de cara al futuro. «Fue una experiencia enriquecedora; compartimos un montón de profesionales y amigos increíbles», recuerda. Su participación también tuvo un componente familiar y nostálgico, ya que desde pequeño seguía el programa dado que su hermano era un gran fan. Este año, Dellacruz regresa al Benidorm Fest, esta vez no como intérprete, sino como compositor de la candidatura de Atyat.

'De Cero' es el primer ladrillo de un proyecto mucho más amplio que vendrá en futuro. «Es un proyecto para disfrutar. Como artista quiero cuidarlo todo: la estética, la imagen, el concepto. Que no sean solo canciones, sino un conjunto completo. Y disfrutar, sin obsesionarme con los números», asegura.

Con la mirada puesta en el futuro, Dellacruz tiene un objetivo claro: «Algún día escribiré la canción que represente a España en Eurovisión». Hasta entonces, mantiene firme su apuesta por una música que deje huella: «Quiero que quien escuche una canción mía o se enamore, o me odie un poquito porque le removí algo. No quiero hacer música vacía, quiero que refuerce un sentimiento».