Delafé y Mucho toman Santa Ana

En Santa Ana compartirán escenario Mucho, proyecto de Martí Perarnau IV y que llega presentando disco nuevo, ¿Hay alguien en casa?, una colección de canciones concebida para ser escuchada en modo non-stop, como si de una sesión de baile se tratara; la banda grancanaria Lajalada, liderada por Belén Doreste (Bel Bee Bee); el combo holandés EUT, con una extraordinaria proyección y que destila una suerte de synth pop que no prescinde de guitarras bailables y que es apuesta MMF en su primer festival en España; y Delafé, con el showman Óscar D’Aniello tirando como nunca de un repertorio que forma parte de lo mejor del pop español de este siglo y que finalizará con este concierto la gira con este formato para meterse en el estudio a grabar.

Asistir a un concierto de Delafé es someterse a una auténtica prueba de resistencia física. No queda otra que seguir el ritmo que marca Óscar D’Aniello, un tipo que no se deja nada en el camerino. Aunque el nombre artístico con el que inició su proyecto ha ido menguando –comenzó como Facto Delafé y Las Flores Azules- él ha ido creciendo y reivindicando un estilo que ya es inconfundible, esa mezcla en la que encontrarmos rap, pop, funk, rock, indie. Superada la marcha de sus compañeros de viaje, en 2016 lanzó, junto a su aliado Dani Acedo, La fuerza irresistible, el primer disco solo como Delafé. Tras dos años girando por todos los rincones del país, una nominación al Grammy Latino por el videoclip de su primer single, Lo Más Bonito del Mundo, Delafé se presenta a modo de soundsystem con un show de setenta y cinco minutos donde la música y el baile no para ni un momento mientras se intercalan canciones de Delafé (temas antiguos también) con emblemáticos temas de históricos del rock, pop, funk, soul y hip hop desde los Beatles o the Doors, Marvin Gaye, New Order hasta Beyoncé a Depeche Mode.

Mucho es el proyecto musical de Martí Perarnau IV. En activo desde 2010, su música ha derivado desde el pop/rock de manual de sus inicios hasta su último disco, en el que sigue conservando el nombre del proyecto, pero en el que también se despoja de banda para acometer solo una evolución sorprendente, tanto en la música como en las letras. ¿Hay alguien en casa? (Kartoffel Kollektiv, 2019) da un giro total a su carrera, revira sus controles a los caminos de electrónica de sintetizadores y de casiotones, para enlazar, tema tras tema, un trabajo casi conceptual en lo musical. Un trabajo valiente, arriesgado y que escuchado de principio a fin se convierte en una especie de rave con mensaje. Una apuesta que ya se intuía en su anterior Pidiendo en las puertas del infierno, antesala de este nuevo trabajo, ariete de sus nuevas canciones, y que también fue grabado utilizando sintetizadores y teclados.

La banda holandesa EUT, encabezada por Megan de Klerk, recrea ritmos pegadizos, llenos de energía e intrigantes a la vez, sin que suenen demasiado pulidos.