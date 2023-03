Dácil Santana continúa saliendo de su zona de confort y sorprende con su tema 'Hotel Madrid'

Dácil Santana ha lanzado un nuevo single, 'Hotel Madrid', en el que apuesta por una fusión de estilo pop con aires latinos. «Es una mezcla de pop latino, con algo de bolero, bachata, un poco de ballenato y pop», recalca. La cantante y compositora grancanaria cumple diez años en la profesión. Mantiene la pasión intacta por poder vivir de la música y reconoce que «ahora estoy en mi mejor momento, sé cuál es mi esencia y el mensaje que quiero dar».

«'Hotel Madrid' es una canción que habla de la tentación y de la conexión con otras personas, con una producción alegre y divertida», afirma. El nombre del single surgió en una cena después de un concierto. «Estaba junto al Gabinete Literario y vi el cartel del Hotel Madrid. Ahí dije que sería un buen título para una canción, y así ha sido».

Con este tema, al igual que con el anterior, 'Arréstenme', Dácil Santana presenta una evolución en su estilo. «He salido de mi zona de confort y me he sorprendido a mí misma. Estoy experimentando, como artista y compositora, otras facetas. Mi evolución va en consonancia como mi crecimiento personal», recalca.

Dácil Santana estuvo de 2016 a 2020 residiendo en Madrid, pero ha vuelto a su tierra y con el sello Indica continúa avanzando con paso firme en su carrera. El próximo 16 de marzo ofrecerá un concierto en la sala Fulanita de tal, en Madrid, a guitarra y voz, y hay otras muchas fechas de conciertos que se concretarán próximamente, así como temas suyos que interpretarán músicos canarios y algún que otra sorpresa que se desvelará pronto.

'Hotel Madrid' vio la luz el pasado 24 de febrero en todas las plataformas digitales «y la respuesta está siendo muy buena. A través de las redes sociales estoy percibiendo una gran aceptación y a muchos les ha sorprendido el estilo. Ha habido un cambio de rumbo a raíz de mi anterior tema, 'Arréstenme' y ahora me encuentro en un momento positivo en lo personal y en lo profesional. Ahora estoy divertida y alegre. La Dácil drama ya pasó. Como con la vida, soy honesta con las emociones».

Ahora Dácil Santana, como se puede comprobar en 'Hotel Madrid', fusiona estilos latinos, pero sigue lanzando mensajes en sus letras que cuenten historias. Para componer continúa inspirándose «en mi vida, mis emociones, mi entorno, mis vivencias y en otros artistas». Rozalén, Jorge Drexler o Vanesa Martín son referencias suyas.

«Sueño con seguir disfrutando de la música como el primer día y vivir de ella que es lo que me gusta». Dácil Santana reconoce que el camino «no está siendo fácil. Ahora está de moda el género urbano. Está claro que mi proyecto no encabeza lista de éxitos, pero tiene su espacio. Me he ido adaptando a los nuevos géneros», añadiendo que ahora «el género urbano está pegando fuerte, como en su momento fue el rock o el heavy. Las listas de éxitos copan temas de género urbano, pero sigo pensando que todos podemos tener un lugar y que el público necesita ese abanico de opciones y deben existir estilos para todos».

La voz de Dácil Santana no deja a nadie indiferente, al igual que su forma de componer. Al componer sus propios temas y cantarlos los siente de una manera distinta y lo expresa de una forma que cautiva.

En estos diez años de carrera, la voz de la artista grancanaria ha ganado en calidez y color. 'Hotel Madrid' ha tenido una producción exquisita y diferenciadora de la mano de Luis Ferre que desborda sensualidad, frescura y alegría. Tras sus dos reconocimientos en 2022, a mejor álbum y mejor canción del año por Los 40 Principales en Canarias, presenta este nuevo lanzamiento con la ilusión por bandera.

Abril, en 2015, Desaprender, en 2017, y Tanta vida, en 2021, han sido sus tres EP. Su idea es seguir sacando temas para preparar y lanzar el que sería su cuarto EP en el mercado. Dácil Santana disfruta de la música en toda su extensión. Compone y canta y con 'Hotel Madrid' confía en seguir dando pasos en firme hacia el futuro.

Con videoclip incluido, 'Hotel Madrid' está disponible en todas las plataformas digitales.