Cristina Ramos vuelve a triunfar en Londres

Cristina Ramos subió al escenario con un espectacular vestido negro para entonar los primeros acordes de The show must go on, la canción que Brian May escribió para Freddie Mercury en una versión de estilo lírico cuyo arreglo musical compuso el prestigioso productor Graham Stack para esta actuación. A mitad de la interpretación, la cantante, rodeada del cuerpo de baile, se fue desprendiendo de su vestido para proseguir la canción en un tono épico ataviada con un espectacular atuendo que evocaba a los superhéroes del cine.

Su interpretación, llena de energía y brillantez, alcanzó su clímax con los agudos finales que fueron elogiados por el jurado. «Creo que has roto los cristales del estadio», dijo la actriz británica Amanda Holden, que formaba parte del Jurado, quien alabó su voz apelando al líder de Queen. «Freddie Mercury está aquí en Wembley gracias a tu voz», aseguró Holden, conocida por haber interpretado a Sarah Trevanion en la serie África de mi corazón.

Simón Cowell, tras ponerse en pie, aseguró a Cristian Ramos, «para ser honestos en cada actuación has barrido al resto de cantantes».

El video de la actuación ha sido viralizado en las redes y en menos de diez horas ya había superado las 100.000 reproducciones en el popular canal de YouTube, lo que supone otro hito más en la ya larga lista de videos virales de la cantante grancanaria. El Britain’s Got Talent The Champions ha reunido a las mejores actuaciones del mundo, como ya lo hicieran el America’s Got Talent en Los Ángeles y China.