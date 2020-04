Cristina Ramos estrena su tema inédito ‘Survivors’

Este viernes, día 17 de abril, la cantante canaria Cristina Ramos estrenará, en un directo Instagram que la cadena Antena 3 emitirá a las 17.00 horas, un vídeo en el que interpreta su tema inédito Survivors. Asimismo, la citada canción estará disponible en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción grabada hace dos años, compuesta por el compositor y director alicantino Oscar Navarro, que habla sobre el papel y la relación de la humanidad con respecto al medio ambiente y a la condición de supervivientes en el planeta, y que Cristina Ramos publica en un instante comprometido debido a la delicada situación que asola al mundo provocada por la pandemia sanitaria del Covid-19.

La popular intérprete canaria, ganadora de varios ‘Talent Shows’ internacionales que participa actualmente en el programa televisivo Tu Cara Me Suena, nos regala ahora Survivors, una composición en forma de balada de rock sinfónico de seis minutos y medio de duración.

Como sostiene Cristina Ramos «ahora Survivors tiene más sentido que nunca. Estos son momentos en los que estamos siendo más conscientes que nunca del papel que tenemos en el mundo. De cómo la naturaleza sigue su curso independientemente de nuestra actividad, y que, si no la cuidamos, las condiciones del planeta cambiarán, y seremos nosotros los que tendremos que sobrevivir. El mensaje es que tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos empezando por nuestro medio ambiente».

Cristina Ramos se hizo popular tras ganar la primera edición del Spains Got Talent y sus videos se hicieron virales en todo el mundo. En 2018 viajo a México para participar en la Voz México, proclamándose ganadora absoluta. Tras sus repetidos éxitos ha sido invitada a los especiales Got Talent The Champions en Estados Unidos, China o Gran Bretaña, siendo la cantante mejor valorada en todas las ediciones.