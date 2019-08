Cristina Ramos despliega «su rock y energía» en Arucas

«Vamos a hacer una muestra del espectáculo Rock Talent, que presentamos en el Auditorio Alfredo Kraus. Me hace mucha ilusión que lo puedan ver en Arucas. Será una mezcolanza con ciertas cosas que me han hecho cambiar un poco el chip desde aquel concierto. Pero dentro de mi estilo, macerado con mi personal forma de entender el rock y con mucha, mucha energía», avanza la artista grancanaria, recién llegada de Estados Unidos.

Cristina Ramos cantó esta semana en la primera jornada del Bold Summer Festival, celebrado en California. «Estuvo súper bien, fue una experiencia maravillosa. Además cantar en un sitio tan especial como la plaza de Rodeo Drive, en esa fiesta que hacen allí todos los años, fue alucinante. Ya se sabe cómo es el público americano, súper entregados. Ellos viven muchos los conciertos», subraya Ramos.

Sobre el escenario del FiestoRon, tocará junto a una banda con bajo, batería, guitarra y teclados, igual que en Alfredo Kraus, aunque algunos de los intérpretes no repiten por cuestión de agenda, dice la cantante.

No faltará en el repertorio de esta noche su canción Tu nombre, que cuenta con una versión en inglés, Even If. «Están funcionando muy bien, por lo que me dicen todos. Tendré que ver qué versión gusta más», dice entre risas.

Antes de tocar en Estados Unidos, Ramos participó en Got Talent The Champions, en Londres, que le permitió descubrir y testar nuevas cosas. «Estoy en una fase de pulirlo todo, fijándome en la forma de trabajar de la gente, para aprender y avanzar. Estoy explorando muchas cosas. En British Talent, hicimos una producción distinta y me gustó mucho. Mi idea es enfocarme algo más hacia lo oscuro, más Dark Rock», explica esta cantante que ansía publicar un álbum con sus temas, pero que sabe que es un reto «complicado», tal y como está la industria.