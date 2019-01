Cristina Ramos conquista Gran Canaria, y llena el Alfredo Kraus

Ramos llenó el Auditorio Alfredo Kraus la noche de este viernes tras volver de México, donde ha ganado la última edición del formato televisivo 'La Voz' en este país, el más importante de América Latina.

La grancanaria, que avanzó en rueda de prensa que haría un repaso por canciones clave en su vida, mezcló ópera con rock, la combinación que la proyectó internacionalmente y cerró la noche con 'Highway to hell', de AC/DC, y mucha fuerza en el escenario.

Durante la noche se pudo escuchar en el Auditorio Alfredo Kraus canciones tan populares como Waterloo, de ABBA; 'The show must go on', de Queen, grupo que también fue homenajeado con una combinación de 'The Hero' y 'Flash'.